LAROCHE, Soeur Fernande, s.p.



en religion : Soeur StéphanaÀ la Maison mère des Soeurs de la Providence de Montréal, le 18 juillet 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Soeur Fernande Laroche, fille de feu M. Armand Laroche et de feu Mme Aldéa Pelland.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil une soeur, Claudette, et un frère, Bernard, ainsi que des neveux, nièces, parents et ami-e-s.La défunte sera exposée le mardi 12 août 2022 à 15 h à la5655, rue de SalaberryMontréal, QC H4J 1J5La célébration de la Parole aura lieu le mardi 12 août à 19 h 30.Les funérailles auront lieu à la chapelle le mercredi 13 août à 13 h 30.Inhumation au cimetière Le Repos St-François d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 1C7.