GAGNON, Danielle



Le 26 juin 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Danielle Gagnon épouse de feu M. Guy Gatien. Elle était la fille de feu Raymonde Lussier et de feu Robert Gagnon.Danielle laisse dans le deuil sa fille Caroline (Alexandre), sa petite-fille Léa, sa soeur Louise, son frère Normand, son grand ami Marius, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.La famille vous accueillera à7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le samedi 6 août 2022 de 12h à 15h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire. Danielle et sa famille vous offriront un goûter par la suite.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs La Source Bleue de Boucherville. https://www.jedonneenligne.org/maisonsourcebleue/