PELOSSE, Yvon



À Verdun, le 15 juillet 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Yvon Pelosse, époux de feu Madame Micheline Girardeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Line, Josée et Marc, ses petits-enfants, Frédéric, Vincent, Chloé, David et Juliette, ses arrière-petits-enfants Romy Rose et Marguerite, sa soeur Claudette, son gendre François et sa belle-soeur Lise.La famille recevra les condoléances le dimanche 31 juillet 2022 de 11 heures à 16 heures au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16 heures en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société du cancer serait apprécié en la mémoire de Yvon Pelosse.