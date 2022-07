PLANTE, Roger



À Saint-Sauveur, le 24 juillet 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Roger Plante.Il laisse dans le deuil ses enfants Gérald (Betty Plante), Paul (Danielle Larivière), Chantal (Michel Laplante), ses petits-enfants Kevin Plante, Valéry Plante, Kathéri Plante, Jean-Marc Plante, Anny Laplante et David Laplante, ses arrière-petits-enfants Yoan Plante, Jamélie Plante, Charlotte Plante et Mattéo Hudon, son frère Pierre Plante, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 29 juillet 2022 à partir de 13h en l'église de Saint-Sauveur, suivi des funérailles à 14h.