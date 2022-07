Aéronef en détresse: deux blessés graves à Saint-Paul-d’Abbostford

Un aéronef léger a dû atterrir d’urgence dans un champ, mercredi soir, à Saint-Paul-d’Abbostford, en Montérégie, faisant deux blessés graves, dont un qui se trouvait dans un état critique.

L’accident est survenu vers 18 h 15 à proximité du rang Papineau, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Nicolas Scholtus.

Les deux passagers, un septuagénaire et un homme dans la vingtaine, ont subi des blessures importantes et l’on craindrait pour la vie du plus âgé.

Les pompiers se sont rendus sur place et des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada doivent être dépêchés sur les lieux.