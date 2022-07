Agression sexuelle: le policier Samuel Ducharme arrêté de nouveau

Le policier de Sherbrooke Samuel Ducharme a été arrêté une deuxième fois relativement à une autre agression sexuelle qu'il aurait commise.

En attente de son procès concernant une accusation d’agression sexuelle qu’il aurait commise dans le cadre de ses fonctions en août 2021, Samuel Ducharme a été arrêté à nouveau le 18 juillet dernier.

La seconde victime alléguée, qui aurait été agressée il y a plus de 10 ans, a porté plainte dans les derniers mois et à la suite de l’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé une nouvelle accusation contre le policier.

«Monsieur Ducharme s'est présenté volontairement à nos bureaux de Longueuil lundi dernier où nous avons procédé à son arrestation», confirme le porte-parole du BEI, Guy Lapointe. Il précise également que la plaignante s'est manifestée en novembre 2021, après la médiatisation de la première accusation portée contre le policier.

Samuel Ducharme a été remis en liberté après avoir signé une promesse de comparaître le 8 septembre prochain au palais de justice de Sherbrooke. Dans l’acte d’accusation, on peut lire que les faits se seraient produits à Sherbrooke en décembre 2011.

Concernant la première victime alléguée qui aurait été agressée l’été dernier, le procès aura lieu du 7 au 9 novembre prochains. Rappelons que Samuel Ducharme est toujours à l’emploi du Service de police de Sherbrooke mais suspendu avec solde durant les procédures judiciaires.