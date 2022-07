PAQUETTE, Guy



À Montréal, le 9 juillet 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé Guy Paquette, diplômé de Polytechnique en 1961 et ingénieur retraité du ministère des Transports du Québec. Il était l'époux aimant de Thérèse Roch depuis près de 62 ans, le père généreux et attentionné de Johanne (Luc Carey) et de Chantal (Luc Giroux), et le grand-père de feu Jean-Louis, d'Étienne et de Vincent, qu'il adorait. Il laisse également dans le deuil ses amis, son beau-frère et sa belle-soeur, ainsi que ses neveux et nièces.La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin de lui au cours des dernières années, et tout spécialement le personnel du CLSC Ahuntsic et de l'Hôpital du Sacré-Coeur.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 3 août 2022 à compter de 13h30. Une cérémonie liturgique aura lieu à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.