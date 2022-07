CHARBONNEAU, Jacques



À l'hôpital de Thetford Mines, le 20 juillet 2022, est décédé Jacques Charbonneau. Il était le fils de feu Olivain Charbonneau et de feu Rita Archambault.Il laisse dans le deuil ses soeurs, Ghislaine, Francine (Benoit Loranger) et son frère Serge (Yolande Daigle) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s précieux(ses).La famille accueillera parents et amis au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funérairele mardi 2 août 2022 de 19h à 22h et le mercredi 3 août de 10h à 11h. Une cérémonie commémorative suivra à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.