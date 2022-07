Carrier et Roy se couvrent d’or en vélo de montagne

LE JOURNAL | Rafaëlle Carrier et Jacob Roy n’ont pas mis trop de temps à imposer leur rythme aux épreuves de vélo de montagne, mercredi, au Groupe de Plein Air Terrebonne.

Carrier, représentante de la Capitale-Nationale, a accroché l’or à son cou à la finale de cross-country circuit court U17.

Juste avant de se diriger vers Laval, Carrier a participé aux Championnats canadiens.

Pour sa part, l’Abitibien Jacob Roy est aussi monté sur la première marche d’honneur sur le circuit court U17. Roy ne cesse de briller dans sa discipline. Il est double champion canadien.

L’an prochain, il fera son entrée dans la catégorie junior, moins de 19 ans, où la porte peut s’ouvrir pour les championnats du monde.

Soccer

Le tournoi de soccer est en branle depuis mercredi. Neuf matchs de classement autant chez les filles que les garçons ont été disputés au complexe Bois-de-Boulogne. Les deux équipes de Laval ont été sans pitié pour leurs adversaires. Les filles ont quitté le terrain après un gain à sens unique au pointage de 10 à 0 contre le Centre-du-Québec tandis que les garçons ont savouré une victoire de 5 à 0 face aux représentants du Sud-Ouest.

Ça continue

Les compétitions du deuxième bloc entrent dans leur deuxième journée.

Outre le vélo de montagne et le soccer, notons que le golf, le softball, le tir à l’arc, le triathlon et le volleyball occuperont les plateaux sportifs jusqu’à samedi.

Les compétitions de triathlon débutent jeudi matin au Centre de la nature. Les garçons devraient être les premiers à prendre le départ pour 375 mètres de natation, 10 kilomètres de vélo et 2,5 kilomètres de course à pied, dans les différentes catégories d’âge. Les filles suivront avec des distances similaires. Des épreuves de contre-la-montre individuel seront présentées vendredi tandis que le relais mixte suivra samedi.

En softball, la ronde préliminaire a déjà démontré que la délégation du Lac-Saint-Louis allait être à surveiller avec des victoires de 19 à 4 et de 10 à 0 contre Laval et Lanaudière, respectivement. Jeudi après-midi, il y aura des matchs de quarts de finale tandis que le tournoi sera complété vendredi avec les demi-finales et la grande finale au parc Rosaire-Gauthier dans le quartier Pont-Viau.

– En collaboration avec l’Agence QMI

►Au terme du premier bloc, la Rive-Sud menait le classement pour obtenir le drapeau des Jeux. Cette délégation a remporté 53 médailles, dont 17 d’or.