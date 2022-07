Circuit LIV: plus de tournois et d’argent en 2023

Le controversé circuit de golf LIV, financé par un fonds d’investissement public saoudien, offrira davantage d’argent aux athlètes et explorera de nouvelles régions du monde lors de sa saison 2023.

• À lire aussi: Henrik Stenson bientôt dans le circuit LIV

Dans une déclaration écrite publiée mercredi, la ligue a expliqué qu’elle passerait de huit à 14 tournois. Le calendrier des événements n’a pas encore été dévoilé, mais on dit vouloir jouer en Amérique du Nord et en Amérique latine, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en Europe.

Grâce à un partenariat de 300 millions $ avec le circuit asiatique, la ligue LIV espère présenter 25 tournois en tout en 2023. La saison culminera d’ailleurs avec un Championnat du monde par équipes.

«La plateforme globale en expansion du circuit LIV ajoutera une nouvelle dimension à l’écosystème du golf que nous connaissons, un qui fournit une opportunité aux joueurs et aux amateurs du monde entier de maximiser le vrai potentiel de notre bien-aimé sport», a déclaré le commissaire Greg Norman.

Les bourses totales passeront quant à elles à 405 millions $, et le circuit comptera toujours sur la présence de 48 golfeurs répartis en 12 équipes.

Le circuit LIV a précisé que ses événements n’interféreraient toujours pas avec les compétitions majeures du golf ou les événements internationaux. Il n’a toutefois pas encore été confirmé si les membres de la nouvelle série pouvaient participer aux tournois majeurs – comme l’a fait Dustin Johnson en 2022 – l’an prochain.

Le prochain événement du circuit LIV, présenté sur les ondes de TVA Sports 2, aura lieu du 29 au 31 juillet, au Trump National Golf Club de Bedminster, au New Jersey.