BOUFFARD LEVESQUE, Estelle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Estelle Levesque Bouffard survenu le 14 juillet 2022 à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu Agénor Bouffard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (feu Michel Huberdeau), Jean (feu Chantal Morrisseau), Denis (Isabelle Thibault), Guy (Lisa Poirier), ses petits-enfants Audrey, Eric, Mélissandre, Alexandre, Nathan et leurs conjoints(es), ses arrière-petits-enfants Edgar, Preston, Florence, Miel et Amélia, sa soeur Rita, son frère Richard (feu Suzanne Riverin et son épouse actuelle Michelle Tremblay), ainsi que plusieurs autres parents, amis, neveux et nièces.Nous tenons à remercier le personnel soignant du CHSLD Emile Mc Duff pour leurs bons soins, leur dévouement et leur support dans ce moment difficile.Selon ses dernières volontés, une rencontre familiale aura lieu à une date ultérieure pour des funérailles intimes. Ses cendres seront inhumées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.