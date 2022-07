Des trottinettes très populaires... et illégales

Les trottinettes électriques vendues à gros prix n’ont jamais été aussi populaires, mais une bien mauvaise surprise attend les Québécois qui roulent sur celles-ci... elles sont illégales sur presque toutes nos routes.

« Il est temps que nos politiciens accordent leur violon. On autorise qu’une compagnie me vende une trottinette électrique, mais on me remet une contravention après avoir roulé avec. Ce n’est pas clair », peste Frédéric Theraud.

À sa grande surprise, le Montréalais a reçu une contravention de 173 $ en juin. L’infraction de M. Theraud : circuler dans une rue de l’arrondissement de LaSalle sur son petit véhicule.

« Ça faisait des semaines que je croisais des policiers et on ne m’a jamais rien dit. Je pense que les agents ont voulu remplir leur quota cette journée-là », dénonce-t-il.

Le règlement est pourtant clair... quoique méconnu : les trottinettes motorisées ne peuvent pas rouler sur un chemin public, et ce, même juste pour le traverser, avertit le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les seuls endroits où elles peuvent circuler sont sur les terrains privés ou les centres commerciaux, précise le règlement.

Même son de cloche au Service de police de Laval (SPL).

« Il s’agit d’une infraction pénale, par conséquent, le policier dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ce type d’infraction », précise l’agente Érika Landry, du SPL.

À Longueuil, le corps policier affirme que seules les trottinettes de marque GEEBEE sont autorisées sur leur territoire en vertu d’un projet pilote en cours.

Plus tolérants

Notons que peu de contraventions sont remises aux délinquants. À Laval, quatre sont liées à l’utilisation de ces véhicules depuis 2018. À Longueuil, pour la même période, deux constats seulement ont été donnés.

La Capitale-Nationale semble toutefois la ville la moins contraignante pour les trottinettes électriques en raison d’un projet pilote de la SAAQ autorisant celles-ci sous certaines conditions jusqu’à septembre 2023.

Écolo et indispensable

Marc-André Drôlet, un résident des Laurentides, déplore avoir reçu de nombreux avertissements de policiers, qui le menaçaient de lui donner une contravention, alors qu’il circulait sur sa trottinette électrique.

« J’ai des problèmes de santé, dont une entorse lombaire, après avoir été très sportif. J’ai trop mal en vélo. Avec ma blonde, on a redécouvert le plaisir des pistes cyclables avec ce véhicule électrique. C’est merveilleux », soutient-il.

Comme M. Drôlet, de nombreux utilisateurs de la trottinette électrique contactés par Le Journal espèrent que ce transport deviendra légal sur les chemins publics.

Selon eux, cela est d’autant plus pertinent avec les changements climatiques, puisqu’il s’agit d’une alternative intéressante à la voiture par exemple.

Incapable d’en louer

Un entrepreneur qui aimerait faire profiter des plaisirs de la trottinette électrique à Chambly est incapable de développer son entreprise de location en raison de la loi qu’il juge désuète.

« Ça fait un an qu’on essaie de faire ce service-là, mais on nous dit qu’on n’a pas le droit et on nous met des bâtons dans les roues. On essaie de contacter la SAAQ pour obtenir un projet pilote à Chambly, mais on est sans réponse », raconte Charlie Arsenault, 21 ans.

Le jeune homme, propriétaire de Locations Électrigo inc., affirme qu’il peut toutefois vendre ces appareils électriques sans problème.

« C’est pas mal juste ce que l’on peut faire en attendant. On dit aux clients que la loi interdit les trottinettes. En même temps, je leur mentionne qu’il y a tellement de gens qui en font, comment veux-tu contrôler ça ? » demande M. Arsenault.

LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Interdite

Sur un chemin public, soit rue, piste cyclable ou trottoir

Permise

Sur un terrain privé, dans un stationnement

Amende

Entre 100 et 200 $

Accusation criminelle

Les critères d’utilisation sous l’effet de l’alcool ou de la drogue et de conduite dangereuse s’appliquent.

Prix

Entre 300 et 8000 $

Source : SAAQ, Éducaloi et SPVM

ET LE VÉLO ÉLECTRIQUE ?

Il est permis sur la voie publique, à condition que le moteur soit électrique, et non à essence, et qu’il ne dépasse pas 500 watts. Il doit aussi avoir des pédales fonctionnelles, comme un vélo classique.

Le port du casque est obligatoire pour tous ceux qui font du vélo électrique. Les utilisateurs doivent être âgés de plus de 14 ans. Jusqu’à 17 ans, il est nécessaire de détenir un permis pour cyclomoteur. Aucun permis n’est nécessaire pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Mais pourquoi sont-elles interdites ?

Si les trottinettes électriques sont proscrites sur nos chemins publics, c’est simplement parce que le Code de la sécurité routière n’a toujours pas eu le temps de s’adapter à ces technologies.

« Les trottinettes électriques sont interdites parce que ce n’est pas prévu au Code, donc elles ne peuvent pas circuler sur le chemin public. C’est simple », explique Mario Vaillancourt, porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Or, en réaction à la forte popularité de ce moyen de transport, M. Vaillancourt révèle qu’un comité formé d’experts de la SAAQ et du ministère des Transports du Québec (MTQ) se penche en ce moment sur cet enjeu.

Question de sécurité

« Ils analysent la situation. Évidemment, il y a une question de sécurité reliée au tiers avec ce genre de véhicule et la cohabitation avec les autres usagers de la route. C’est tout ça qu’il faut analyser », mentionne-t-il.

« Je ne dis pas que c’est plus dangereux qu’un vélo, non. Tout dépend du facteur humain. Toutefois, avec les trottinettes en libre-service par exemple, peu portent des protège-genoux et protège-coudes, souligne Marco Harrison, expert en sécurité routière et directeur de la Fondation de CAA-Québec. Aussi, les automobilistes ne sont pas encore très habitués à voir ces véhicules dans la rue », commente M. Harrison.

Avec l’arrivée des monocycles électriques ou des planches à roulettes électriques, il constate d’ailleurs que « les offres de nouveaux véhicules électriques arrivent très vite désormais. Plus vite que la réglementation du Code de la route. »

Accusations criminelles

D’ailleurs, ces trottinettes sont considérées comme des véhicules à moteur. Ainsi, gare à ceux qui seraient tentés d’utiliser ce moyen de transport après avoir consommé.

« Le Code criminel est clair. Des accusations pourraient être déposées en cas de conduite dangereuse puisque c’est un véhicule à moteur. On parle ici aussi d’accusations en cas de facultés affaiblies après avoir consommé de la drogue ou de l’alcool », prévient Me Jean-Benoit Dionne, avocat chez Éducaloi.