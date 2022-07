Deux véhicules incendiés à Repentigny

Le Service de police de Repentigny enquête sur l’incendie de deux véhicules dans la nuit de mardi à mercredi.

Le Service de sécurité incendie a été alerté peu avant 2 h pour deux véhicules en feu sur la rue Notre-Dame, près de la rue Valmont.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes, mais l’on ne connaît pas encore l’ampleur des dommages causés aux véhicules.

Selon les premières informations, le feu s’est déclaré dans un véhicule en stationnement avant de se propager rapidement à un autre véhicule.

«On ne sait pas si c’est d’origine criminelle ou d’origine électrique», a indiqué un porte-parole du Service de police de Repentigny.

Des enquêteurs en recherche et cause (RCCI) ont été demandés sur place pour tenter de déterminer la cause de cet incendie, a-t-on précisé.