Discours du pape: «Demain, on en veut plus», affirme Konrad Sioui

Konrad Sioui, ancien grand chef de la Nation huronne-wendat de Wendake, s’attend à plus que des excuses du Saint-Père et espère que son discours à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré mettra la table pour une collaboration sans obstacle entre l’Église catholique et les peuples autochtones.

L’homme politique, également survivant des écoles de jour, estime que le discours d’Edmonton est de bon augure pour l’avenir.

«On va entendre la suite du discours du pape demain [jeudi]. À ce jour, c’est bien parti, c’est solide, fait-il valoir. Mais on en veut plus. Demain on voudrait entendre des questions, notamment en ce qui concerne le territoire».

M. Sioui a tenu à préciser que le pape a demandé pardon au nom de l’Église catholique, alors que plusieurs peuples autochtones dénonçaient que les excuses prononcées à Edmonton ne reconnaissaient pas le rôle de l’Église dans les horreurs qu’ils ont vécues.

«Il est venu tendre sa main et on va prendre sa main», souhaite M. Sioui.

«Des réponses»

Outre le volet principal qui concerne les violences commises dans les pensionnats, M. Sioui espère entendre le pape sur l’accès au Vatican, aux différentes bibliothèques et aux archives, «pour que l’on puisse trouver des réponses».

Il souhaite qu’il lance un message aux différents diocèses, incluant celui de Québec, afin qu’ils permettent aux Premières Nations d’avoir accès au territoire, au développement territorial et économique.

Finalement, il espère que le souverain pontife aura une pensée spéciale pour leurs ancêtres, les aînés, les femmes et les enfants.

«Il y a eu des violences qui ne s’excusent pas, des blessures à jamais. Des gens auraient eu des vies merveilleuses, mais elles ont été brisées à cause d’attaques et de violence», se désole M. Sioui.