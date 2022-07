ROUSSEAU, Ryan



29 juillet 2013 - 16 mars 2020Une tragédie est survenue, le 16 mars 2020, avec la perte de Ryan Rousseau, fils adoré de Valérie Stevens et François Rousseau, petit-fils adoré de Linda et Gilles Rousseau et de Joanne Gagnon et Stéphane Stevens.Il laisse dans le deuil son petit frère Jake qu'il aimait tant. Il laisse également ses cousins et cousines Lachance, dont il était très proche, sa cousine Frédérique, qu'il aimait et admirait beaucoup, sa complice depuis qu'ils sont au monde, ainsi que Juliette, Olivier, Vincent et Jacob (Camille). Sa tante Nadine Rousseau (Éric Lachance) et son oncle Jean-Philippe Stevens, famille et amis qui sont tous atterrés de son départ, ainsi que tous ses petits amis de l'école qui le pleurent. Ryan a été la première victime collatérale de la Covid-19 causée par la fermeture des écoles et garderies.La famille remercie encore une fois, sincèrement tous les intervenants; la police de Mirabel, les pompiers, les techniciens paramédicaux, le service d'urgence de l'hôpital de Saint-Jérôme qui ont déployé des efforts désespérés pour sauver la vie de Ryan.Après plus de 2 ans, la famille va recevoir les condoléances en personne et sans restriction sanitaire, le samedi 30 juillet 2022 de 10h à 16h au2480 BOUL. CURÉ-LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0- Victor Hugo