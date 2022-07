[EN DIRECT] Le pape est arrivé à Québec: suivez tous les développements

Le pape François s'est finalement posé à Québec peu avant 15h, accueilli par des dignitaires et des membres de Premières Nations.

Après avoir atterri à l’Aéroport Jean-Lesage de Québec et être descendu de l’avion par une plateforme motorisée en raison de ses difficultés à se déplacer, le Saint-Père a été accueilli directement sur le tarmac par une poignée de dignitaires triés sur le volet, dont le premier ministre du Québec, François Legault.

DERNIÈRE HEURE | Le pape François est accueilli par quelques dignitaires dont le premier ministre François Legault et le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon. #visitepapale @tvaqc @tvanouvelles pic.twitter.com/uxy4sXxLMh — Marc-André Boulianne (@MarcandreBouTVA) July 27, 2022

La liste des invités qui ont accueilli le pape

L’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec

L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

Aînée Hélène Mollen, Innue de Ekuanitshit, survivante

Mme Anthonia Paul, Innue de Pessamit, survivante

M. Rémy Vincent, Grand Chef, Nation Huronne-Wendat

Mme Mandy Gull-Masty, Grande Chef, gouvernement de la nation Crie

L’honorable François Legault, premier ministre du Québec

Mme Catherine Vallières-Roland, mairesse suppléante de Québec

M. Jacques Bouchard, Maire de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mgr. Marc Pelchat, Évêque auxiliaire pour l’archidiocèse de Québec

Après ces salutations qui ne vont durer que quelques minutes à peine, le pape François mettra le cap vers la Citadelle de Québec, où il doit être reçu par la Gouverneure générale du Canada, Mary Simon.

Effervescence à YQB

L’arrivée du pape à l’aéroport Jean-Lesage a mobilisé de nombreuses ressources, notamment au niveau de la sécurité. Des dizaines de policiers de la GRC, de la SQ et du SPVQ. Trois ambulances étaient également sur place.

Des dizaines de voitures composent également le convoi papal afin de transporter la délégation vers la Citadelle.

L’espace aérien de l’Aéroport et la circulation autour ont été complètement arrêtés durant environ deux heures pour assurer la sécurité sur les lieux.

Le programme de la tournée du Saint-Père a été retardé d’une heure aujourd'hui en raison d’un retard du vol qui doit amener à Québec des leaders autochtones.

La visite de François est une première pour un pape à Québec depuis la venue de Jean-Paul II, en 1984.

14h47 | Derniers préparatifs à la Citadelle

Photo Jérémy Bernier

Les derniers préparatifs à la rencontre entre la Gouverneure Générale du Canada, Mary Simon, et le pape François vont bon train à la Citadelle de Québec.

Le drapeau du Vatican flotte au côté de celui du Canada à l'endroit où le Saint-Père doit débarquer de la papemobile pour y rencontrer différentes personnalités politiques qui seront présents.

Photo Jérémy Bernier

Le tout doit se faire entre 16h30 et 17h, en raison du retard de l'avion qui transportait des dignitaires autochtones.

À quelques pas de là, La Musique du Royal 22e Régiment pratique une dernière fois l'hymne national avant l'arrivée du souverain pontife.

14h45 | Quelques fidèles sur la route de l’Aéroport

Photo Jean-François Racine

Une heure avant le passage du pape François, la foule reste très clairsemée dans le secteur de la route de l’Aéroport.

Tout au plus, on compte environ deux à trois cents personnes sur une distance d’un kilomètre entre la rue Principale, sur le territoire de l’aéroport, et l’intersection Jules-Verne, plus au sud. À cet endroit, plusieurs des spectateurs sont des citoyens vivant à proximité.

Photo Jean-François Racine

«Moi je suis allé à la béatification de Jean-Paul II à Rome. Je suis très croyant et j’espère qu’il va y avoir beaucoup de monde. C’est un pape humble et très rassembleur», affirme Léopold St-Pierre.

«Un pape, c’est un pape. C’est bien important pour moi. C’est comme le petit Jésus, il y en a juste un», a ajouté Aline Cloutier, qui a fait le trajet de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour voir passer le cortège. La dame aurait voulu assister à la messe en personne, mais la crainte de la COVID-19 combinée à son cancer du poumon a freiné son élan religieux.

14h43 | L'avion transportant le pape François atterrit à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Photo Pierre-Paul Biron

14h20 | La Grande-Allée pratiquement vide

Photo Louis Deschênes

À 14h, la Grande-Allée était pratiquement vide. Même les terrasses des restaurants qui sont habituellement garnies au cœur des vacances ne comptaient que quelques clients. Pourtant, l’endroit est idéal pour voir passer de très près le cortège du pape.

Photo Louis Deschênes

«C’est le chef de l’Église et ça nous intéressait de le voir au moins une fois dans notre vie», a expliqué Robert Larocque. Le groupe est arrivé à Québec en fin de semaine dernière profitant de l’occasion pour aller à la fête Sainte-Anne et pour visiter la grande région de Québec.

14h15 | Si les plaines d'Abraham sont relativement tranquilles pour le moment, la fébrilité se fait sentir à l'aéroport Jean-Lesage.

L'aéroport de Québec se prépare à l'arrivée du Pape François @Pontifex_fr. L'avion est attendu avec quelques minutes d'avance, soit vers 14h43.#JDQ #PapeauCanada pic.twitter.com/v6O1x9taGN — Pierre-Paul Biron (@PierrePaulBiron) July 27, 2022

L'avion du pape est attendu avec quelques minutes d'avance vers 14h45. La sécurité y est omniprésente et une vingtaine de véhicules sont prêts pour transporter le cortège papal à la Citadelle.

Le pape sera accueilli directement sur le tarmac par plusieurs dignitaires, dont le premier ministre François Legault.

Photo Courtoisie

Le pape François, qui arrive au Québec aujourd’hui après son passage dans l’Ouest canadien, a présenté dimanche ses excuses aux peuples autochtones pour le mal commis par l’Église catholique pendant des décennies dans les pensionnats partout au pays. Voici comment ses excuses sont perçues par des membres de communautés autochtones avec qui le 24 heures s’est entretenu.

14h | Peu de fidèles sur les Plaines pour l’arrivée du pape

Photo Agence QMI, René Leclerc

À quelques heures de l'arrivée du Pape François, les fidèles se font plutôt rares sur les plaines d'Abraham.

Il n’y a à peu près personne sur les Plaines à quelques heures de la venue du pape. pic.twitter.com/Ny8yxKguhs — Patrick Bellerose (@PatBellerose) July 27, 2022

13h45 | La visite du pape François provoque plusieurs entraves routières à Québec.

VISITE PAPALE | ENTRAVES

🚧 Les #entraves se mettent en place pour accueillir le convoi du #pape.

Grande Allée est fermée entre la Claire-Fontaine et Honoré-Mercier.#Circulation fluide sur le réseau routier municipal.

Respectez les indications des policiers. 👮 pic.twitter.com/bhTSrN0WXv — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) July 27, 2022

13h43 | Les marcheurs du Lac-Saint-Jean arrivés à Québec

Après un éreintant périple de 275 km, les marcheurs autochtones de Puamun Meshkenu, partis du pensionnant de Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean il y a six jours, viennent d'arriver sur les plaines d'Abraham à Québec, près du kiosque Edwin-Bélanger, pour la visite papale.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Le premier ministre François Legault et son épouse auront une audience privée avec le pape François.

Photo courtoisie

C’est mercredi le jour J: François foulera le sol de Québec, une première pour un pape depuis la visite de Jean-Paul II, en 1984. Les occasions de le voir et de l’entendre seront nombreuses. Voici un guide pour vous aider à vous y retrouver.

