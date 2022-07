[EN IMAGES] Descentes au cœur du REM

À l’approche de la fin des travaux qui permettront de connecter l’aéroport de Montréal au Réseau express métropolitain (REM), nous avons pu descendre au cœur du tunnel nouvellement creusé.

La descente sur le site se fait grâce à une tranchée d’environ 600 mètres, située à 15 mètres de la surface. Tout autour, la CDPQ Infra, responsable du projet, a bâti les infrastructures nécessaires pour fabriquer le béton, traiter les eaux, acheminer les matériaux et évacuer la terre excavée.

Le tunnel lui-même, d’une longueur de 2,5 kilomètres, est situé à 30 mètres de la surface.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

L’excavation et l’assemblage des parois de béton se sont faits à l’aide d’un tunnelier. Selon la CDPQ Infra, il s’agit de la première fois au Québec qu’un tunnelier capable de faire ces deux tâches était utilisé.

«Dans notre cas, on avait deux situations. On avait à la fois du sol meuble et du roc. C’est pour ça qu’on a utilisé une technologie comme celle-là», a expliqué Marc-André Lefebvre, notre guide pour la visite, et directeur des communications NouvLR.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

D’un diamètre d’environ 7,5 mètres, le tunnelier a une tête composée de 47 disques, qui exercent chacun une pression de 25 tonnes pour abattre le terrain. Les déblais sont ensuite évacués par une vis sans fin sur un tapis roulant, jusqu’à la surface.

Près de l’avant, une cabine de pilotage permet d’assurer le bon fonctionnement du tunnelier. «C’est un travail qui demande beaucoup d’expérience. Pour un projet comme celui-là, on doit s’assurer d’aller chercher les meilleurs dans le monde pour s’assurer d’avoir l’expertise nécessaire. Ça a permis d’importer ce savoir au Québec pour former des gens», a révélé M. Lefebvre.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Le «bouclier», qui représente la partie avant de l’appareil est d’une longueur de 30 mètres et un poids de 430 tonnes. À chaque avancée de 1,5 mètre, les pistons se rétractent afin de pouvoir poser des voussoirs qui soutiendront le tunnel.

Chaque anneau est composé de sept voussoirs, qui permettent de compléter le cercle. Un total de 1045 anneaux sont installés sur les 2,5 kilomètres du tunnel.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Du béton est ensuite coulé dans l’espace entre le roc et l’anneau afin d’assurer une étanchéité complète. C’est l’un des points sur lesquels il reste encore «beaucoup de travail».

Pendant l’excavation, une centaine de travailleurs se relayaient les trois quarts de travail d’une durée de 12 heures chacun.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

«En plein hiver, il y a des gens qui descendaient ici à la noirceur, qui ressortaient à la noirceur, et qui passaient leur journée dans le tunnel sans ne jamais voir la lumière du jour. C’est un travail extrêmement difficile à faire», a souligné M. Lefebvre.

Lors de notre avancée, le sol était recouvert d’eau. Une situation normale, selon les explications qui nous sont fournies, alors que l’eau des pluies descend par la tranchée vers le tunnel. Une fois les travaux complétés, l’endroit devrait être complètement étanche.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

À terme, un radier, soit une plateforme stable, sera installé légèrement au-dessus du sol pour y poser les rails du REM. Les divers câbles électriques nécessaires pour son bon fonctionnement seront dissimulés en dessous.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Au cours des prochains mois, les équipes démonteront le tunnelier, qui n’aura servi que pour ce tunnel.

Aéroports de Montréal (ADM) sera pour sa part responsable de construire la station qui mènera jusqu’au tunnel. Aucune date n’a encore été avancée pour l’inauguration de la future station, bien que le REM devrait être inauguré en 2024.

Joël Lemay / Agence QMI