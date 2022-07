Harper: la rancune est mauvaise conseillère

C’est donc officiel, Stephen Harper soutient la candidature de Pierre Poilievre dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada.

Dans une vidéo diffusée sur Twitter, M. Harper a annoncé tout haut ce que tout le monde savait déjà : il a encore une crotte sur le cœur contre Jean Charest.

Que l’on se comprenne bien, lorsque M. Harper dit que M. Poilievre est le plus crédible pour faire face aux enjeux économiques, notamment la dette et l’inflation, personne ne le croit. On a tout de même plus d’estime pour l’ancien premier ministre pour penser qu’il croit réellement que les cryptomonnaies et la guerre à la Banque du Canada sont les solutions à l’inflation.

Alors pourquoi soutient-il M. Poilievre ? Voici quelques hypothèses plus réalistes que les raisons avancées officiellement :

Les deux derniers sondages démontrent qu’un momentum commence à se dessiner pour la campagne de Jean Charest qui fait des avancées importantes. Et cela tombe à un moment charnière, celui de la sortie de vote avant le 10 septembre prochain.

Un vent de panique a peut-être soufflé dans le clan Poilievre, un vent assez fort pour faire sortir un ancien premier ministre ayant promis de demeurer officiellement neutre de sa réserve.

Une autre hypothèse que je soumets est celle du mépris historique de Stephen Harper pour le Québec. On se rappelle le crêpage de chignon entre les deux paliers de gouvernement lorsque Jean Charest et lui-même étaient en poste. On se rappelle surtout que Stephen Harper avait réussi à gagner sa majorité parlementaire sans le Québec. Cette victoire avait galvanisé les conservateurs de l’ouest qui y voyaient une preuve que l’on pouvait facilement conjuguer victoire sans les Québécois. Ces mêmes conservateurs qui constituent aujourd’hui la base militante de Pierre Poilievre. Ils n’ont donc pas compris que c’était l’exception qui confirme la règle : le Québec est indispensable pour gouverner le pays.