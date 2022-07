«Je suis un gars d’un seul projet» -Vincent-Guillaume Otis

Après une dernière année bien occupée – la fin de District 31, le film Norbourg –, Vincent-Guillaume Otis profite de son été pour faire le plein de moments en famille et de vacances. En août prochain, l’acteur entamera les répétitions de la pièce Le fils, marquant son retour sur les planches au théâtre. Une mystérieuse série télévisée suivra ensuite.

« Je m’efforce de choisir des projets qui vont me permettre de pouvoir faire autre chose », explique celui qui a personnifié le Patrick Bissonnette de District 31 pendant six ans. Par « autre chose », il veut dire s’éloigner de son personnage d’enquêteur qui lui ressemblait dans sa moralité et son humour.

Rencontré sur le tapis rouge du film Confessions de Luc Picard (dans lequel joue sa conjointe, la comédienne Éveline Gélinas), l’acteur a expliqué être fraîchement revenu de voyage en famille, avec leurs trois enfants. S’il continue de profiter de ses deux mois de congé, il confie que son personnage dans la pièce Le fils l’habite déjà. Les répétitions débuteront le 22 août.

« Il s’agit d’un bon gros défi, d’une pièce assez exigeante mise en scène par René Richard Cyr qui sera présentée au Théâtre du Rideau Vert, explique celui dont la dernière présence sur les planches remonte à plus de six ans avec L’orangeraie. C’est une bonne partition, autant logistique que du point de vue émotif. Je travaille déjà le texte pour bien le savoir en répétition. »

Et la télé ?

Le comédien avoue avoir refusé des tournages pour s’investir totalement dans ce rôle au théâtre.

« Le thrill du théâtre, sortir de sa zone de confort, répéter et prendre le temps de travailler le personnage, c’est cette zone de risque là qui me manquait, dit-il. C’est faire, refaire et être dans une salle de répétition, qui est une salle protégée de toute performance rapide. On a le temps de pouvoir se tromper. »

Le théâtre occupera l’acteur jusqu’en novembre, puis après six mois de pause, il consacrera tout son temps à un nouveau et mystérieux projet. Un premier rôle dans une série télé dont il ne peut rien dire pour le moment, mis à part que son personnage sera très différent de celui dans District 31.

« C’est un très beau projet télé qui va me prendre pas mal de temps. C’est très embryonnaire pour l’instant, le projet existe, on va le tourner, il y a une équipe et un auteur. Là, on est au point où le scénario va s’écrire et on va travailler là-dessus. »

Comme sa nouvelle série ne verra pas le jour avant un bon moment, Vincent-Guillaume compte bien se « faire oublier un peu » d’ici là, afin de surprendre les gens et de laisser le temps au grand public de laisser aller – tout comme il a dû le faire – son personnage de Patrick Bissonnette.

♦ La pièce Le Fils, de Florian Zeller, lancera la saison théâtrale 2022-2023 du Théâtre du Rideau Vert le 27 septembre.