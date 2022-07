La FTQ part en guerre contre le gouvernement caquiste

Un gouvernement arrogant, antidémocratique, anti-travailleurs et déconnecté du monde ordinaire. Le plus gros syndicat du Québec n’y va pas avec le dos de la cuillère pour critiquer la CAQ dans une nouvelle pub radio.

« On est déçus de ce gouvernement-là. Son bilan n’est pas à la hauteur pour des gens qui se disent proches du monde. Je m’excuse, mais nous, on représente du vrai monde, et on doit être écoutés », lance Daniel Boyer, le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), qui compte 600 000 membres.

La FTQ a investi 150 000 $ dans une campagne préélectorale lancée en juin, dont le volet radio peut être entendu cette semaine sur les ondes radio du Québec.

« Un gouvernement qui ne fait rien pour la crise climatique, qui choisit d’investir dans un tunnel avant d’investir en santé et en éducation, qui ne fait rien pour le transport en commun, l’accès aux médecins de famille, la pénurie de main-d’œuvre, la situation des aînés et le manque de places en garderie, ben, on en a plein notre casque », peut-on entendre dans la publicité.

Photo courtoisie

La FTQ invite les Québécois à comparer les programmes des partis et à faire le bilan du gouvernement actuel. Le bureau de direction a aussi invité tous les chefs de parti et « même Éric Duhaime » à discuter des élections du 3 octobre prochain.

Pour l’instant, François Legault et Dominique Anglade sont les deux seuls à ne pas s’être présentés à l’édifice Fernand-Daoust du boulevard Crémazie, à Montréal.

« On n’est pas juste des empêcheurs de tourner en rond, des faiseux de grève pis des chialeux. On veut améliorer la société québécoise », insiste Daniel Boyer.

Il ne critique pas pour critiquer, bref.

Une longue liste d’épicerie

« On veut être impliqués. C’est facile de monter sur la table pis de crier. C’est pas mal plus complexe de s’asseoir, de trouver des solutions, de les vendre à nos membres, mais c’est beaucoup plus productif », ajoute-t-il.

Pourquoi une pub radio maintenant, en plein été ?

Photo d'archives Daniel Boyer, Président de la FTQ

« Parce qu’on n’a pas le droit de le faire pendant la période électorale, qui devrait commencer au plus tard à la mi-septembre et qu’on voulait être collés dessus le plus possible », explique le chef syndical.

Incisif, le message a été adopté à l’unanimité. Personne à la centrale syndicale ne craint de se mettre des membres à dos « même si certains votent pour la CAQ », car « on défend notre monde ».

« Les conditions de travail dans le réseau de la santé ont été charcutées à coup de décrets sans consulter les représentants syndicaux », décrie entre autres la FTQ.

Son président insiste aussi beaucoup sur l’environnement, dossier dans lequel la CAQ « n’a à peu près rien fait ».

La FTQ avait aussi amorcé une campagne d’affichage en juin dernier pour exposer le bilan du gouvernement.

Au bureau du premier ministre, on a préféré ne pas commenter, hier.

– Avec la collaboration de Marc-André Gagnon