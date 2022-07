La militante Gisèle Lalonde n’est plus

L’avocate francophone et ancienne mairesse de Vanier, en Ontario, Gisèle Lalonde, est décédée mercredi à l’âge de 89 ans.

Gisèle Lalonde était notamment connue pour avoir mené à la fin des années 1990 une campagne visant à sauver de la fermeture l’Hôpital Montfort, hôpital universitaire francophone de l’Ontario, a rappelé CTVNews Ottawa.

L’Hôpital a d’ailleurs publié une déclaration sur les réseaux sociaux mercredi matin. «Mme Gisèle Lalonde, militante et figure de proue de SOS Montfort, est décédée cette nuit. C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle. (...) Gisèle était une grande dame et nous lui devons beaucoup. On retiendra son énergie, sa bonne humeur et son rire contagieux. Surtout, nous serons à jamais redevables à Gisèle pour sa détermination.»

Francophonie en Ontario

Avant de devenir mairesse de Vanier, en 1985, Gisèle Lalonde était enseignante. Elle avait à cœur de défendre l’éducation francophone en Ontario. Une école d’Ottawa, l’école secondaire publique Gisèle Lalonde, est d’ailleurs nommée en son honneur, relate CTV, qui rappelle aussi que la militante est devenue membre de l’Ordre du Canada en 2003 pour ses efforts en faveur de la francophonie.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a également tenu à lui rendre hommage sur Twitter. «Le décès de Gisèle Lalonde est une énorme perte pour notre ville et notre pays. Véritable force de la nature et fière défenseure de ses racines franco-ontariennes, elle a contribué à sauver l’hôpital Monfort. J’ai eu l’occasion d’échanger avec Mme Lalonde à de nombreuses reprises et j’en suis toujours ressorti avec le sentiment qu’elle adorait Vanier et que la communauté l’adorait encore plus. J’offre mes sympathies à sa famille et ses nombreux amis», a-t-il écrit.

Le drapeau montfortain et les drapeaux franco-ontariens situés devant l’Hôpital Montfort et au monument de la Francophonie seront mis en berne d’ici le coucher du soleil le jour des funérailles de Gisèle Lalonde. Les drapeaux à l’hôtel de ville et au Centre des services communautaires Vanier seront également mis en berne en son honneur.

«Elle ne sera pas oubliée», a assuré le maire d’Ottawa.