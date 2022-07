La voix de Mario au Comiccon de Québec

Voix de Mario, Luigi, Wario et autres personnages de la franchise Mario Bros., Charles Martinet sera un des invités du Comiccon de Québec.

L’acteur américain de 66 ans qui a vécu à Paris et qui parle français sera de passage lors de cette 8e édition de cet événement les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Québec.

Charles Martinet personnifie les voix de Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Bébé Mario et Bébé Luigi dans les versions anglaises et japonaises des jeux de cette populaire franchise. Il donnera une conférence à un moment qui n’a pas encore été déterminé par les organisateurs.

À l’emploi de la société de jeux Nintendo depuis 1990, le comédien natif de San Jose en Californie avait décroché le rôle de Mario lors d’une audition où il s’est pointé à la dernière minute. Les instructions étaient de personnifier un plombier italien de Brooklyn.

Le Comiccon de Québec dévoilera au cours des prochaines semaines et mois, par l’entremise de ses réseaux sociaux, les autres invités et les conférences qui seront au programme.

La 8e édition de cet événement consacré à l’univers des comic books, du cinéma, des jeux vidéo, de la science-fiction, de l’horreur et du fantastique, en passant par les jouets, les jeux de table, le cosplay, les animés et les mangas réunira un total de 150 artistes, exposants et détaillants spécialisés.

Farador

Les artisans de la série animée Red Ketchup, qui fera ses débuts, cet hiver, sur Télétoon La Nuit, et une rencontre avec le réalisateur Édouard A. Tremblay et des acteurs du film Farador que l’on verra sur les écrans en 2023 seront en vedette du côté des conférences.

Tourné au Québec et en Belgique, le long-métrage Farador met en vedette Éric K. Boulianne, Benoît Drouin-Germain, Lucien Ratio, Catherine Brunet, Florent Losson, Sabrina Bégin-Tejada et Lauren Hartley.

On assistera aussi au retour de la populaire mascarade, et les 50 musiciens de l’orchestre Select Start, qui reprend des musiques de jeux vidéo, offriront des prestations les 8 et 9 octobre.

►Toutes les informations sont en ligne sur le site comicconquebec.com.