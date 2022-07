Le respect de l’espace des autres a foutu le camp

On a recommencé à fréquenter les spectacles et les cinémas depuis la fin de la pandémie, pour constater avec stupéfaction que ce qui était rarissime avant, soit d’oublier de fermer son cellulaire ou se permettre de le consulter pendant les représentations, est devenu monnaie courante.

Une jeune femme s’est même permis de me traiter de « vieille sacoche » quand je lui ai demandé de fermer le sien pendant une projection parce que la lumière me dérangeait. Et un jeune blanc-bec a été impoli avec mon conjoint quand il lui faisait signe de baisser le ton de sa conversation téléphonique, alors qu’on était en ligne pour récupérer nos billets de concert. Les gens ont-ils à ce point besoin d’être branchés 24h/24 pour ne plus être capables de respecter les plus élémentaires règles de civisme ?

Anonyme

Certains journalistes ont noté la même dérive que vous et dans de multiples salles de spectacle, pas juste au cinéma. Peut-être la pandémie a-t-elle rayé de la mémoire des adultes les règles de civisme apprises dans l’enfance ? Auquel cas, il faudra recommencer à le faire à la base, par des campagnes publicitaires.