«Montréal m’a manqué!» -Fortune Feimster

L’humoriste américaine Fortune Feimster s’apprête à renouer avec Just for Laughs ce week-end, effectuant son grand retour au festival où elle a connu ses premiers succès. « C’est ici que j’ai eu pour la première fois l’impression d’avoir fait ma place dans l’industrie », avance-t-elle.

Cette histoire d’amour entre Fortune Feimster et Montréal s’est amorcée à l’été 2010. Alors invitée dans la portion New Faces du festival Just for Laughs – volet dédié à la relève d’ici et d’ailleurs –, la comique a fait un tabac, amorçant une trajectoire qui allait la porter sur certaines des plus grandes scènes de la planète.

Sa carrière a rapidement outrepassé les confins de la scène. Le nom de Fortune Feimster est apparu au générique de séries d’envergure de la trempe de The Mindy Project, Les Simpson ou encore The L Word.

Mais elle n’a jamais oublié Montréal. En fait, Just for Laughs était depuis devenu une tradition avec laquelle elle renoue aujourd’hui, après deux éditions annulées en raison de la pandémie.

« Montréal m’a manqué ! » s’exclame

Fortune Feimster en entretien téléphonique avec Le Journal.

« Chaque été, j’aimais prendre la route de Los Angeles jusqu’à Montréal pour venir au festival. Ça faisait partie de ma routine ! Alors les deux dernières années ont causé un grand vide pour ma femme et moi », poursuit-elle.

On la retrouvera donc samedi soir du côté du Club Soda, où elle présentera sa toute nouvelle tournée. Ceux qui sont familiers avec son spectacle précédent, Sweet & Salty, risquent fort bien de se retrouver en terrain connu.

« C’est la suite logique », atteste Fortune Feimster.

« À l’époque, je me cherchais un peu, je découvrais qui je suis réellement. Aujourd’hui, tout ça est clair pour moi. Alors j’ai envie de parler d’où j’en suis dans ma vie, de ma relation avec mon épouse, des aspects de notre vie à deux où j’excelle... et d’autres qui ont peut-être encore besoin d’un peu de travail », élabore-t-elle en riant.

Une ville « accueillante »

Et, selon elle, la métropole est l’endroit parfait pour déballer ce nouveau matériel.

« Montréal est une ville extrêmement accueillante pour la communauté LGBTQ. Il fait réellement bon y venir », souligne-t-elle.

Le spectacle de samedi soir permettra à Fortune Feimster de prendre une pause du tournage de la série Utap, campée à Toronto depuis quelques mois déjà. Décrit comme une « série d’actions à des lieues de [sa] zone de confort », ce projet permettra à l’humoriste de partager l’écran avec Arnold Schwarzenegger et le Montréalais Jay Baruchel.

« C’est très différent de tout ce que j’ai fait dans le passé ; je suis surtout habituée aux sitcoms, alors c’est génial de découvrir un tout autre monde avec des scènes d’action et tout ! » s’enthousiasme-t-elle.