Près d’un quart des Canadiens a changé d’emploi récemment

Près d’un Canadien sur quatre a changé de carrière au cours des derniers mois, selon une récente enquête d’ADP Canada menée en collaboration avec Maru Public Opinion.

• À lire aussi: Des portions de la phase 3 seront accessibles cet été

Les résultats du sondage, publiés mercredi, relèvent également que, parmi ceux qui envisagent de changer d’emploi dans les six prochains mois, 88 % estiment que le facteur déterminant le plus important est leur rémunération, selon les résultats du sondage publiés mercredi.

Plus d’un quart des personnes interrogées, soit 27 %, disent avoir reçu une augmentation de salaire non liée au rendement durant les six derniers mois, et plus d’un tiers ont déclaré que ces augmentations étaient supérieures à 5 %.

Rémunération et flexibilité

Aussi, selon l’enquête, si certaines organisations ont déjà ajusté leur modèle de rémunération pour retenir leurs employés, les employeurs devront revoir leur modèle de rémunération à mesure que les conditions du marché évoluent, afin de rester compétitifs.

En effet, la flexibilité et la satisfaction au travail sont deux autres facteurs clés mis en avant par l’enquête.

Une majorité de Canadiens se disent ainsi satisfaits de leur emploi et de leur environnement de travail. À la question de savoir pourquoi ils resteraient dans leur poste actuel, 93 % ont répondu qu’ils étaient heureux dans leur rôle actuel, et neuf sur dix ont indiqué être satisfaits de leur environnement de travail.

Les résultats de l’enquête suggèrent que les employeurs devront surveiller les différents facteurs susceptibles d’influer cette satisfaction professionnelle globale afin de retenir les talents.

D’après Ed Yuen, vice-président Stratégie et impartition des RH chez ADP Canada, les employeurs doivent mettre l’accent sur les travailleurs qui sont restés en poste, l’heure étant à «la grande reconnaissance» et à «la mise en place d’une culture d’appréciation».

L’enquête a été menée en ligne du 29 juin au 30 juin 2022 auprès de 1512 adultes canadiens.