Shawn Mendes ne viendra pas au Centre Bell

Le chanteur canadien Shawn Mendes ne donnera pas ses concerts au Centre Bell, les 15 et 16 août prochain, et annule par le fait même le reste de sa tournée mondiale pour des raisons de santé.

Il en a fait l’annonce mercredi sur ses réseaux sociaux, précisant qu’après réflexions avec son équipe, et une délégation de travailleurs de la santé, il lui est apparu clair qu’il se devait de prendre un peu temps pour lui. Temps dont il ne s'est jamais permis de prendre et qui s’avère nécessaire pour se recentrer et revenir plus fort.

Plus tôt ce mois-ci, le chanteur avait annoncé qu’il interrompait pour trois semaines sa tournée mondiale Wonder afin de prendre soin de sa santé mentale.

Il a cependant confirmé mercredi qu’il annulait toutes les dates de cette tournée qui devait visiter l’Amérique du Nord, l’Europe et le Royaume-Uni.

«À ce point-ci, je dois prioriser ma santé. Mais cela ne veut pas dire que je vais cesser de créer de nouvelles musiques», a-t-il indiqué dans ce message.