Un couple tente de semer la SQ à bord d’un véhicule volé

Un homme et une femme à bord d’un véhicule volé à Québec ont été arrêtés mercredi matin après avoir tenté de semer les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) à Sainte-Madeleine, en Montérégie.

Tout a commencé lorsque les policiers de la MRC des Maskoutains ont tenté, vers 3 h 45, d’intercepter un véhicule sur le rang St-Simon, suite à une infraction au code de la route.

Le conducteur et sa passagère ne se sont pas immobilisé et ont poursuivi la route sur une vingtaine de kilomètres avant d’abandonner le véhicule sur la rue Jean à Rougemont et de leur fuite à pied.

Photo Agence QMI, Olivier Joyal

L’homme de 33 ans et la femme de 23 ans ont été rapidement localisés par le maître-chien et devaient être rencontrés par les policiers, a indiqué une porte-parole de la SQ.

Photo Agence QMI, Olivier Joyal

Même si elle n’a pas de blessures apparentes, la femme a été transportée en centre hospitalier, a ajouté la SQ, précisant que la poursuite policière n’a pas provoqué de collision.