Une rechute pour Bobby Ryan

Bobby Ryan devra se relever après avoir été envoyé au tapis par ses démons. Sobre pendant quelques mois, il a été arrêté à l’aéroport de Nashville pour ivresse public, lundi.

C’est ce que le site «Scoop Nashville» a révélé, mardi, après avoir obtenu un affidavit. L’ancien joueur des Sénateurs d’Ottawa aurait volé quelques objets dans des boutiques avant de les laisser sur un comptoir et de se réfugier dans une brasserie. Les policiers y ont constaté son état d’ébriété et l’ont placé en cellule pour la nuit.

Aucune plainte pour vol n’a été déposée.

Ryan avait révélé publiquement ses problèmes de consommation en 2019 alors qu’il jouait pour les Sénateurs. Il s’était conséquemment inscrit au Programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), ce qui l'a forcé à rester à l’écart du jeu pour environ trois mois. Faisant ainsi le choix de la sobriété, il a remporté le trophée Bill-Masterton au terme de la saison 2019-2020.

Après cette récente rechute, l’homme de 35 ans compte reprendre le processus à zéro.

«J'ai reçu tellement de messages incroyables aujourd'hui, a-t-il écrit sur son compte Twitter, mercredi. Merci à tous. Aujourd'hui, c'est le jour 1 (encore). [Je suis] surtout gêné, mais je ne devrais pas l'être. Aujourd'hui, je me réveille en faisant de meilleurs choix.»

Ryan n’a plus joué depuis la campagne 2020-2021 qu’il a passée avec les Red Wings de Detroit. Il a totalisé 261 buts et 569 points en 866 matchs avec les Ducks d’Anaheim, les Sénateurs et les Wings.