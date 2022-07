Variants BA.4 et BA.5: méfiez-vous de votre test négatif

Les nouveaux variants de la COVID-19, soit le BA.4 et BA.5, de plus en plus présents au Québec, mettent plus de temps à apparaître positifs lors de tests rapides.

Vous êtes à la maison et vous avez des symptômes COVID? «Prenez pour acquis que vous faites la maladie et isolez-vous», avait déclaré le directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, lors de son dernier point de presse sur l’évolution de la pandémie.

Pourtant, de plus en plus de personnes présentent des symptômes de la COVID, soit de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires, une perte de goût et/ou d’odorat, mais obtiennent des résultats de test négatifs pendant plusieurs journées.

Des symptômes qui ressemblent à ceux du rhume, dont l’écoulement nasal et des éternuements sont aussi constatés.

Selon les experts rencontrés par CNBC, une mutation dans les sous-variants, plus précisément le BA.5, serait en cause.

«Les cas de BA.5 et BA.4 mettent un peu plus de temps à apparaître positifs avec les tests antigéniques pour certaines personnes», a expliqué Esther Babady, chef du service de microbiologie clinique au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York.

«Lorsqu’une mutation se produit, elle peut en quelque sorte modifier la structure de différentes protéines, ce qui peut entraîner une diminution de la détection par le test d’antigène, explique-t-elle. Il se peut aussi qu’au début de l’infection par BA.4 et BA.5, vous ne produisiez pas assez de protéine SARS-CoV-2.»

L’experte n’exclut pas que la marque du test puisse aussi affecter le résultat.

«Il y a tellement de tests antigéniques rapides sur le marché, et ils ne sont pas tous égaux», a précisé la chercheuse. Néanmoins, d’autres experts jugent que les tests rapides sont généralement très efficaces.

Que faire si votre résultat de test est négatif, mais que vous vous sentez malade?

Si vous êtes malade et que vous pensez avoir la COVID, il est suggéré de vous isoler et de vous tester régulièrement sur plusieurs jours, a mentionné Kevin Dieckhaus, chef de la division des maladies infectieuses chez UConn Health.

Le port du masque est aussi recommandé même si vous obtenez un résultat de test négatif, mais que vous êtes malade.

Il est recommandé de passer un test une fois par jour pendant au moins trois jours, en laissant 24 heures entre les tests.

Des symptômes légers pour une personne peuvent être très graves pour une autre, insistent les spécialistes.

Les experts en santé publique rappellent que les rhumes, les grippes et les allergies sont fréquents actuellement, alors qu’on les retrouve en saison hivernale.