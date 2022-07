[VIDÉO] Cette entrepreneure a créé une alternative écolo aux mouchoirs en papier... et au papier toilette !

L’entreprise Bateau bateau propose des produits d’hygiène lavables (et donc réutilisables!), dans le but de repenser notre utilisation quotidienne de mouchoirs et de papier hygiénique.

Dans le cadre de notre série « La touche locale », en collaboration avec Square, l’entrepreneure et l’animatrice Geneviève Everell est allée à la rencontre de Marie-Ève Lupien, propriétaire et fondatrice de l’entreprise, pour discuter d’éducation au consommateur, d’environnement et de créativité.

