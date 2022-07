BÉDARD, Paulette



1949 - 2022Paulette Bédard, 73 ans, de Montréal, est décedée le 11 juillet , entourée de ses proches, après un bref et intense combat avec la maladie.Née de l'union de Mary Macdonald et de Loma Bédard, le 17 juin 1949 à Saint-Grégoire-le-Grand (Bécancour), elle laisse dans le deuil, son fils Derek et sa conjointe Tanya, sa petite-fille Imogen ainsi que sa chère fille Cheryl, résidente de Kamloops, CB.Paulette naquit au sein d'un grande famille interlacée. Son absence sera ressentie par plusieurs, entre autres, ses frères et soeurs, Mimi, Liette, Ginette, Donald, Jean-Marc et Paul ainsi que leurs conjoints et enfants.Paulette était une mère, soeur, tante aimante, infatigable, peintre talentueuse et protectrice fervente des animaux de compagnie. Elle créait, lors de tous les rassemblements familiaux, de merveilleux plats gastronomiques et des cadeaux artisanaux. Sans aucun doute, dans son repos, elle pourra être fière de l'influence qu'elle a eue sur plusieurs de nous qui suivrons ses pas en cuisinant ses recettes de choix et démontrant ainsi une générosité et bienveillance débordante.Le vendredi 29 juillet 2022 de 13h à 17h, à La Légion royale canadienne NDG, 5455 boul. de Maisonneuve Ouest, Montreal, Qc, H4A 1Z7, se tiendra une comémmoration en son honneur. Avant ce rassemblement, à 11h du matin aura lieu l'enterrement au Cimetière Notre-Dame-de-Grâce.La famille souhaiterait que ceux qui ressentent le deuil, fassent, en lieu de l'achat de fleurs, un don en appui à la Société de recherche sur le cancer.