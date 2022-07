Association de soccer de Brossard: un carton pour la bonne conduite

À Brossard, on a décidé d’employer une méthode originale pour inciter les parents et les joueurs à avoir une attitude positive envers les arbitres.

On leur décerne un carton blanc en fin de rencontre.

C’est l’idée de Rogerio Crespo, directeur technique de l’Association de soccer de Brossard, qui a mis son projet en place cette année.

« À la fin d’un match, l’arbitre peut donner un carton blanc aux parents si tout s’est bien passé et que le match s’est déroulé de façon respectueuse.

« C’est quelque chose de positif qu’on peut ajouter à la fin d’un match quand l’arbitre va vers l’estrade et montre le carton aux parents », explique-t-il.

Rétention

Crespo estime qu’il était devenu nécessaire de faire quelque chose afin de retenir les jeunes arbitres, qui pouvaient se décourager rapidement face à l’attitude parfois vindicative qu’ils affrontaient.

« C’est un problème qui n’est pas unique à notre association, c’est répandu. Ça concerne surtout les jeunes arbitres qui commencent.

« Les jeunes de 13, 14, 15, ou 16 ans ont peur d’arbitrer en raison de la réaction des gens à leur endroit. Il fallait vraiment faire quelque chose. »

Il espère maintenant que cette mesure convaincra les jeunes arbitres de rester.

« J’espère que ça va nous aider sur le plan de la rétention des arbitres. On travaille à les former et à les développer et on ne veut pas qu’ils abandonnent.

« On a constaté une amélioration des comportements depuis que la mesure a été mise en place. Ça nous permet de rappeler à tout le monde qu’il faut respecter les arbitres. »

Ailleurs

Pour le moment, la mesure n’est appliquée qu’à Brossard, mais l’Association profitera d’un tournoi ce week-end pour la tester avec des formations provenant d’ailleurs, notamment d’Ontario.

Rogerio Crespo espère que son idée fera du chemin partout en province et ensuite à l’échelle nationale.

« Mon objectif est que ça devienne une exigence dans les autres régions. On n’a pas encore eu de contact avec d’autres associations, mais je travaille sur ça.

« Ça se passe bien dans notre association, après on va s’attaquer à la Rive-Sud. On pourra ensuite s’adresser à Soccer Québec et pourquoi pas Canada Soccer. »

Il voit même plus grand et dit espérer que ce carton soit intégré au jeu.

« J’espère qu’à un certain moment le carton blanc sera quantifié comme les cartons rouges et jaunes. »