SCALZO, Jacques



Paisiblement, entouré de l'amour des siens, au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières - Pavillon Sainte-Marie, le dimanche 24 juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jacques Scalzo, conjoint de Mme Carmen Blanchette et fils de feu Antonio Scalzo et Lorette Boutet. Natif de La Tuque, il est arrivé en 1966 à Drummondville. Il a dirigé le Collège Ellis de 1970 à 1997 et s'est grandement impliqué dans la communauté Drummondvilloise.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants dont il était si fier : Alain (Nathalie Lanneville), Dominic (Nancy Lalancette), Caroline (Yanick Hawey), la mère de ses enfants, feu Christiane Gareau, ses beaux-enfants : Julie Leblanc (Olivier Richard), Vincent Leblanc (Marie-Pier Fillion) ainsi que ses petits-enfants qu'il chérissait : Béatrice, Zacharie, Élie, Isaac, Nathan, Maverick, Samie, Stella, Léonie, Émil, Éloi, Florence, Lovan et Coralie.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Madeleine (feu Wallace Blackburn), Judith (Fred Cadieux), Michel (Guylaine Desrochers), feu Rollande (feu Paul Bouchard), feu Jeannine (feu Roger Olivier), feu Huguette (Raymond Blondeau) et ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces et plusieurs parents et ami(e)s.M. Scalzo reposera au complexe :ce dimanche 31 juillet 2022 de 13h à 17h30 afin de permettre à la famille de recevoir les marques de sympathie, une cérémonie Hommage à la Vie, suivra en la chapelle du complexe Lemire à 17h30.Pour témoigner votre sympathie, un don à la Fondation Sainte-Croix/Hériot, serait apprécié. Les formulaires sont disponibles sur le site internet ou au bureau de la maison funéraire.