Célébrer Haïti !

Corneille a toujours eu une relation privilégiée avec Haïti. Accompagné de ses musiciens et entouré d’artistes d’origine haïtienne, dont Yama Laurent, il assurera, dimanche 31 juillet, la clôture de la 16e édition du Festival Haïti en Folie.

« Ma première rencontre avec Haïti s’est réalisée l’année suivant le séisme de 2010, se remémore Corneille. Encore aujourd’hui, j’en parle comme l’une de mes expériences les plus fortes en émotion, l’une des plus touchantes. C’était une rencontre véritablement magique. »

« Lorsque j’y suis retourné en 2013, j’étais accompagné de mes musiciens dont la plupart étaient d’origine haïtienne. À l’époque, plusieurs y allaient pour la première fois. C’était vraiment quelque chose », assure le chanteur d’origine rwandaise.

Au-delà de ses musiciens, l’artiste est aussi régulièrement entouré aux arrangements et à la réalisation de son collaborateur de longue date né de parents haïtiens Marco Volcy. « Mes premières collaborations artistiques, les premiers artistes avec lesquels j’ai chantés, c’était quasi tous des Haïtiens », se souvient-il avec affection.

Ce rapport cher et singulier s’étend également sans doute au-delà, estime le chanteur.

« Le peuple haïtien occupe une place très, très significative chez le peuple noir. C’est le premier peuple noir à avoir obtenu l’indépendance en 1804. Qu’on soit Africain, ou qu’on ait tout simplement le sentiment de partager cette histoire-là, le point de départ des indépendances du peuple africain, il est en Haïti. Toute personne noire a un lien très fort historiquement avec ce pays-là. »

Des artistes estimés

« La production et les organisateurs m’ont fait des propositions d’artistes avec qui performer (Yama Laurent, le rappeur Raccoon, Leïla Lanova et le chanteur Kelly Krow) et ce sont des suggestions que je leur aurais certainement avancées moi-même. C’est tout simplement qu’ils m’ont devancé », raconte-t-il.

De fait, certains liens avaient déjà été tissés avec ces artistes. Il avait notamment déjà reçu le rappeur Raccoon à son émission musicale Corneille remixe et avait eu l’occasion de rencontrer Yama Laurent à quelques reprises par le biais de La Voix. Leïla Lanova et lui ont également déjà signé avec la même maison de disques en France.

Dans le but de souligner son affection pour ce pays, il offrira donc une prestation dans un esprit d’inclusion. Clôturant six jours de festivités, le spectacle mettra notamment de l’avant des pièces issues de l’album Parce qu’on aime, et de son tout dernier album lancé cette année, Encre rose, neuvième album en carrière. Le chanteur interprétera certains de ses classiques et les festivaliers peuvent s’attendre à un petit tour de sa discographie avec un accent mis sur des chansons avec des accents afro-caribéens. Il invitera également ses collègues haïtiens à venir partager avec lui des moments sur ses chansons, tout en les laissant également seuls avec le public afin qu’ils puissent livrer des pièces de leurs propres répertoires.

►Le spectacle Corneille rencontre Haïti sera présenté au parc La Fontaine ce dimanche 31 juillet à compter de 19 h. Entrée libre.