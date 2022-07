Comment intervenir sans nuire à la paix familiale ?

Je suis une grand-mère avec une seule petite-fille qui est la fille de ma fille. La petite a quatre ans. Depuis sa naissance, il m’est arrivé de la garder et tout s’était toujours bien passé. Mais depuis quelques mois, elle s’est mise à être désagréable avec moi. Quand ça se produit, la réaction de ma fille est de dire « Tu n’aimes plus ta grand-maman ? »

Ce à quoi la petite répond : « Non, parce qu’elle est méchante avec moi ! » Ce à quoi ma fille réplique toujours : « Ah ça, si elle est méchante, tu as le droit de réagir comme moi quand j’étais petite. »

J’ai demandé à ma fille pourquoi elle cherchait à me nuire aux yeux de sa fille et elle m’a répondu : « Tu n’as jamais aimé les enfants. Je l’ai toujours senti dans ton attitude et j’en ai tellement souffert que je ne veux pas que ma fille fasse des complexes avec ça. »

C’est certain que rien ne fut facile avec elle, car elle a toujours préféré son père. Mais jamais je ne l’ai fait souffrir. Je l’encadrais pour l’éduquer, rien de plus. Et le comble est survenu la semaine dernière quand son conjoint m’a demandé d’intercéder auprès de sa fille pour qu’elle cesse de le démolir. Je suis prise entre deux chaises. Qu’est-ce que je peux faire ?

Une mère qui veut rester digne

Vous me présentez deux problèmes ici. Le premier vous concerne directement, à savoir que votre fille permet à la sienne d’être impolie à votre endroit avec sa bénédiction, et ça, c’est inacceptable. Il faut mettre cartes sur table avec elle pour que cesse ce chantage. Elle doit vous dire son ressenti et en régler le contentieux avec vous, pas à travers sa fille. Quant au deuxième problème, celui de votre gendre, c’est à lui de le régler avec sa femme, pas à vous.

Un enfant apprend de ses parents, et quand ces derniers, ici votre fille, donnent le mauvais exemple, il est normal que la petite prenne de mauvais plis. Mais il est certain que pour régler l’affaire, il va falloir en discuter avec votre fille qui mène la charge contre vous, et ça devient urgent si vous ne voulez pas que la situation s’envenime, car les enfants sont vite contaminés par une mauvaise influence.