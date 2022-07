Des scènes intenses sur le plateau de La meute

« C’est une histoire importante et surtout pertinente », explique l’autrice de La meute, Catherine-Anne Toupin. Maintes fois présentée au théâtre, l’œuvre écrite par la comédienne se transporte au grand écran, sous la direction de la réalisatrice Anne Émond.

Si c’est une réalisatrice qui a été choisie pour porter à l’écran le suspense psychologique La meute, ce n’est pas un hasard. Pour Catherine-Anne Toupin, créatrice de la pièce de théâtre et scénariste du long métrage, il était important que cette histoire abordant le thème de la violence soit présentée d’un point de vue féminin.

« Cela fait qu’il y a des petites nuances, de petites peurs et de petites fragilités qui seraient sans doute moins viscérales pour un homme dans la compréhension et dans l’expérience humaine de cela », explique-t-elle.

Par « cela », elle entend l’histoire de Sophie, une jeune femme traquée et traumatisée qui, cherchant à fuir sa réalité, se retrouve à des centaines de kilomètres de chez elle, accueillie par Martin et sa tante Louise. Et d’une enfilade d’événements qu’il faut garder secrets, suspense et coups de théâtre obligent.

Coup de foudre professionnel

« Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire de la pièce de théâtre un film, mais mon instinct me disait que ce n’était pas cela, affirme celle qui, au lendemain de la première théâtrale, avait déjà reçu deux appels de réalisateurs. J’ai rencontré 12 personnes de talent avec qui cela aurait un bonheur de travailler, mais quand j’ai rencontré Anne [Émond], cela faisait 15 minutes qu’elle me parlait du scénario et c’est comme si elle était entrée dans ma tête. Comme je suis une personne très impulsive et d’instinct, je lui ai demandé si elle voulait réaliser le film. C’est mon scénario, mais c’est le film d’Anne. »

Photo courtoisie, Marlène Gelineau

Si on peut parler d’un coup de foudre professionnel entre Catherine-Anne et Anne Émond, on peut aussi parler de confiance indéfectible entre les trois acteurs principaux ; les mêmes que dans la pièce de théâtre.

Catherine-Anne reprend ainsi le rôle de Sophie, Guillaume Cyr celui de Martin et Lise Roy celui de la tante de ce dernier, Louise. Un trio que la créatrice n’aurait jamais au grand jamais voulu remplacer et une confiance mutuelle essentielle afin de porter cette histoire aux thèmes et aux scènes difficiles.

Photo courtoisie, Marlène Gelineau

« C’était l’une des craintes de la réalisatrice... elle ne voulait pas que notre jeu soit trop théâtral, explique Guillaume Cyr qui est en ici à son 25e long métrage. Pour moi, c’est plutôt un extrême avantage d’avoir joué cette pièce 80 fois. Notre trio connaît très bien la dynamique et les personnages sont clairs. Pour le reste, c’est l’expérience qui nous permet de nuancer notre jeu. »

Retardé d’une semaine pour cause de cas de COVID au sein de l’équipe (dont Guillaume Cyr lui-même), le tournage du long métrage, produit par Félize Frappier pour Max Films Media, Louis Morissette et Louis-Philippe Drolet pour KO24, a débuté le 4 juillet. Vingt-neuf jours de tournage sont prévus à l’horaire de ce plateau qui a pris soin de resserrer ses mesures sanitaires.

