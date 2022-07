Duhaime doit mieux choisir ses candidats

Depuis qu’Éric Duhaime est chef du Parti conservateur du Québec, les choses se passent plutôt bien pour lui.

Il a pris la tête du parti qui avait fait environ un pour cent lors de la campagne provinciale de 2018 et il est maintenant entre 10 % et 15 % dans les sondages. De plus, il peut compter sur près de 60 000 membres et le financement se passe bien. Il a même reçu une invitation pour participer au moment le plus important de la campagne, soit le Face-à-Face à TVA.

Maintenant, le risque pour M. Duhaime, c’est d’être embêté par ses candidats chaque jour de campagne.

Recrutement

Présenter des candidats dans les 125 circonscriptions, ce n’est pas une mince tâche. Les candidats ne courent pas les rues, surtout lorsque c’est un jeune parti.

Ainsi, le PCQ doit faire très attention d’ici l’élection. Oui, il faut avoir des candidats idéalement dans tous les comtés, mais pas à n’importe quel prix.

La semaine dernière, le PCQ a dû rompre ses liens avec la candidate dans Saint-Jérôme Jessica-Victoria Dubuc, en raison de ses propos controversés sur la COVID-19. Le chef conservateur a réagi rapidement pour la remercier, mais il ne pourra pas passer la campagne à mettre des candidats à la porte.

En fin de semaine, ce sont les propos du candidat dans Abitibi-Est qui ont retenu l’attention. Présentement, Maxym Perron-Tellier est toujours dans la famille conservatrice, mais est-ce qu’il sera sur le bulletin de vote ? C’est à voir.

Un bon entourage

Éric Duhaime n’a pas le temps d’effectuer des recherches sur tous les potentiels candidats. Il doit s’assurer d’avoir une équipe solide autour de lui pour faire les vérifications d’usage.

Pour sa campagne, il doit s’assurer d’avoir de bons rédacteurs de discours, de bons attachés de presse, de bonnes têtes politiques pour rédiger sa plateforme, mais il doit surtout avoir un bon enquêteur.