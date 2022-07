Édith Butler fête ses 80 printemps

Jamais au grand jamais Édith Butler ne fait les 80 ans qu’elle a célébrés avec ses proches mercredi soir au petit bistro de l’Espace Quatre-Saisons au pied du Mont-Orford.

Après un 5 à 7 dans les bulles, la cinquantaine de convives est passée au souper, mais aussi pour un spectacle tout à fait privé débordant d’amour, de talent.

Édith, véritable phénomène, ne vieillit pas, elle rajeunit et elle a encore renouvelé des éléments à son style musical que l’on sent plus « rock » avec la même originalité et la même intelligence aux textes. Quand elle chante, elle raconte des histoires qui sont atypiques, authentiques et souvent truculentes.

Et quand elle ne chante pas, elle se raconte encore. Cette femme, instinctivement et volontairement, ne demande qu’à distribuer de la joie de vivre autour d’elle. Les années ne l’affaiblissent pas.

Photo Michel Beaudry

VENT DE FRAÎCHEUR

Elle est maintenant entourée de cinq musiciens et je serais étonné que Julie Jasmin (violon), Dominique Lampron (sonorisateur), Philippe Girard (guitariste), Maude Bastien (batterie) et le chef (guitariste) Louis Thibault soient âgés de plus de 35 ans. Quand s’ajoute Édith à l’harmonica, c’est tout simplement génial. Dans un vent nouveau et ça s’entend.

Mme Butler a combattu et vaincu quatre cancers et lorsqu’elle explique comment elle a passé au travers d’une de ces épreuves, l’histoire se termine par un éclat de rire même si elle a subi l’ablation d’un de ses deux seins.

ACTIVE

Édith Butler est un livre ouvert de chapitres riches et on n’est pas surpris de réaliser que cette artiste a réussi à séduire et envoûter la planète. D’abord au Nouveau-Brunswick, au Québec. dans le reste du Canada, aux États-Unis. Elle a aussi offert plus de 500 représentations au Japon et connu d’énormes succès à Paris, et en Angleterre, en Irlande.

Elle bâtit, elle rénove et, pour sa fête, elle a demandé à recevoir en cadeaux des vis, des clous et des écrous. Le matin, elle sort de sa maison en Estrie et appelle son ami, un corbeau qu’elle a baptisé Bacon. Il adore le bacon. Avec le plus grand sérieux du monde, Édith parle de la triste pandémie qui nous a affligés pendant plus de deux ans et une de ses plus dures constatations est le nombre d’accolades, d’étreintes, de câlineries ratées pendant ce temps. Pendant le pire de la COVID-19, elle a perdu sa mère de 98 ans, Lauretta.

ELLE RACONTE ENCORE

Dans son énergie passe aussi une douceur touchante.

Lorsqu’elle interprète la chanson Je te dis merci qui est un magnifique, sincère et gros merci à sa complice Lise Aubut pour les 49 dernières passées ensemble, ça te poigne au cœur, tu frissonnes et ta gorge se noue. Une véritable lettre d’amour aussi à ceux qu’elle aime, à son public.

Photo Michel Beaudry

Édith Butler nous surprend avec ses origines. Alors que l’Acadie française était malmenée, le grand-père de Édith, John Le Boutillier a imité plusieurs compatriotes francophones comme des Godin qui sont devenus des Goodwin, des Leblanc qui sont devenus des White. M. Le Bouthilier a décidé de devenir un Butler pour s’assurer d’avoir du travail. Pourquoi le prénom Édith ? Le même que la sage-femme qui lui a sauvé la vie à sa naissance. Toutes des histoires d’amour.

La dame qui a été décorée de l’Ordre du Canada, de l’Ordre du Nouveau-Brunswick, de l’Ordre du Mérite de la Culture française et j’en passe sera en tournée au Québec à compter d’octobre prochain.

C’est Bacon qui va s’ennuyer !