«Ice Wars»: un nouveau sport de combat sur glace

Alors que les bagarres de hockey au Québec sont sous la loupe dans différentes ligues, un nouveau sport fait son apparition : le Ice Wars.

L'objectif est de livrer un combat sur glace, constitué de deux rondes de une minute, mais de manière encadrée.

En d’autres mots, le Ice Wars fait des bagarres de hockey l’essence même du sport, mais sur une glace, avec des règlements et avec des gants d’arts martiaux mixtes (AMM).Dans une arène, il faut deux combattants, chacun posté dans leur coin, ainsi qu’un arbitre. Quand l’officiel siffle et signale la mise au jeu, les combattants engagent le combat, alors vêtu d’un casque, ainsi que de l’équipement complet de hockey.

Dany Côté, un promoteur du nouveau sport, considère que ce sport est comparable à la UFC, une ligue sportive d’arts martiaux mixtes américaine. «C'est une formule tournoi, les combattants s'affrontent pour remporter une bourse tout au long de la soirée. Il y a aussi des combats uniques, ce sont d'autres catégories de poids», a expliqué Dany Côté.

Le Trifluvien Jean-François Lafrance est actuellement joueur de hockey dans le Senior AAA et dans la Ligue nord-américaine de hockey. Il est aussi le seul québécois à pratiquer le combat sur glace. «Je suis un combattant de hockey, j'aime la sensation et le sport de combat aussi. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour accomplir mes désirs», a fait savoir Jean-François Lafrance.

Le Ice Wars serait plus sécuritaire que les bagarres au hockey. «Comme dans n'importe quoi, quand c'est bien encadré et structuré... Je pense qu'une organisation comme la nôtre peut avoir sa place. Les combattants sont prêts et préparés», a défendu Dany Côté.

Le 2e événement de ce nouveau sport aura lieu le 6 août prochain à Edmonton.