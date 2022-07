La police recherche des cyclistes victimes d’au moins un tireur à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche des victimes d’au moins un suspect qui s'amuserait à tirer des projectiles en plomb et en plastique sur des cyclistes du Plateau-Mont-Royal.

«Nous sommes au fait de ces événements, qui nous préoccupent grandement. C’est pourquoi une équipe d’enquêteurs travaille activement à éclaircir la situation. [...] Nous ne ménageons pas nos efforts ni les moyens utilisés pour identifier le ou les auteurs de ces événements le plus rapidement possible», confirme Anik de Repentigny, du SPVM.

Selon un groupe Facebook de locaux qui surveillent la situation de près, au moins six cyclistes ont été victimes de ce jeu malsain qui sévit au parc du Portugal. Celui-ci est situé au coin de la rue Marie-Anne et du boulevard Saint-Laurent.

Le premier événement du genre aurait d’ailleurs eu lieu au début du mois de juillet.

«Nous croyons qu’il pourrait y avoir d’autres victimes, qui ne se sont pas encore manifestées. Il y a eu du porte-à-porte pour sensibiliser la population locale et demander son assistance», précise Mme de Repentigny, qui refuse de révéler davantage de détails en raison de l’enquête en cours.

Attaqués le soir

Le Journal s’est rendu sur place hier après-midi pour discuter notamment avec Assan K., un employé du dépanneur qui se trouve en bordure du parc du Portugal.

«Une jeune femme est rentrée ici il y a deux semaines pour nous dire qu’elle avait été tirée dessus par un pistolet à air. Elle était en vélo et c’est arrivé après 23h environ. J’ai vu qu’elle avait une grosse bulle sur sa cheville», raconte-t-il derrière sa caisse.

L’employé mentionne aussi que des policiers du SPVM l’ont ensuite visité pour le prévenir que des suspects tirent des balles en plastique et en plomb sur les cyclistes du secteur.

De son côté, Alvaro Teixiera, un résident du Plateau depuis 50 ans, affirme qu’il ne manque pas d’action dans son quartier. «Le soir, il y a toutes sortes de personnes ici et je ne viens pas. Les gens font la fête. Mais le jour, c’est très calme», assure M.Teixiera, assis sur un banc du parc en question.

Rappelons que les pistolets à air, qui permettent de tirer des balles en plastique et en plomb, peuvent causer de véritables blessures. Les plus puissants peuvent briser une dent ou endommager sérieusement un œil, alors que les plus faibles n'occasionnent qu’un pincement.

Très dangereux

Le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, ne mâche pas ses mots en affirmant que la situation est «préoccupante» et «très dangereuse».

«De cibler des cyclistes spécifiquement, c’est oublier que derrière le guidon, il y a un humain, des parents et des amis, de la famille, etc. [...] Ça me préoccupe aussi de savoir qu’on cible ce moyen de transport aussi. Ce genre de balle peut facilement faire perdre l'équilibre en vélo, créer un accident avec une voiture et blesser sérieusement», mentionne M. Rheault.

Il rappelle que ces malheureux événements ont lieu dans l’un des arrondissements de la métropole où il y a le plus de déplacements à vélo.

Le SPVM invite toute personne qui pourrait détenir des informations sur ce dossier à composer le 911 ou à contacter de manière anonyme la ligne Info-Crime Montréal.