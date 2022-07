Les élections réservent des surprises

En route vers les élections de mi-mandat de 2022 et la présidentielle de 2024, des sources majeures d’incertitude rendent toute prévision aventureuse.

En vue des prochaines élections, les deux partis se font des scénarios très optimistes.

Les démocrates misent sur le lourd passif de Donald Trump qui, à défaut de l’emmener en prison, l’enverra au purgatoire politique avec les élus qui l’ont appuyé. Les républicains comptent sur l’impopularité de Joe Biden, sur l’inflation et sur un nouveau leader qui ferait oublier Trump.

Ces scénarios semblent logiques, mais ils ignorent cet éternel trouble-fête de la politique : la nature humaine, imprévisible en général et carrément insondable dans le cas de Donald Trump.

Si Trump est écarté

La majorité des républicains souhaitent que Trump soit remplacé et il n’est pas inconcevable qu’ils s’entendent sur un candidat comme Ron De Santis en 2024.

Mais comment réagirait Trump si le parti qu’il croit voué au culte de sa personne lui montre gentiment la porte ? Il va probablement péter les plombs.

Si l’avenir du Parti républicain lui tenait à cœur, on s’attendrait à ce qu’il accepte le verdict des partisans. Mais Trump n’a rien à cirer du Parti républicain. S’il tombe, il cherchera probablement à entraîner le parti dans sa chute.

Si Trump reste

Tout indique que Donald Trump a l’intention de s’incruster et il demeure le candidat le plus probable à l’investiture républicaine, même si la majorité du parti souhaite qu’on le remplace.

C’est ce qu’espèrent les démocrates, qui croient pouvoir battre Trump facilement – même avec le mal-aimé Biden – surtout après le crescendo d’accusations qui continueront de tomber sur l’ex-président d’ici 2024. Ce scénario risque toutefois de se buter contre l’indéchiffrable électeur moyen.

Au-delà des gains marginaux qu’une embellie économique pourrait apporter aux démocrates, ils devront convaincre leurs anciens fidèles qu’ils ont eu tort de jeter leur dévolu sur Donald Trump et persuader des républicains désillusionnés de Trump que le Parti démocrate n’est pas l’épouvantail radical que leur présente quotidiennement Fox News.

Ce ne sera pas facile. En 2020, des millions d’électeurs qui désapprouvaient Trump se sont néanmoins résignés à l’appuyer. Ils feront probablement les mêmes contorsions en 2024.

Surtout, la partisanerie est une drogue dure. Plusieurs témoins républicains devant la commission du 6 janvier ont dit avoir été floués par l’ex-président et dégoûtés par son comportement. Ils ont quand même admis qu’ils voteraient pour lui s’il obtient la nomination républicaine... parce que les démocrates, c’est l’enfer.

Chez les démocrates aussi

Les démocrates ne seront évidemment pas à l’abri des impondérables. Que fera Joe Biden ? Fera-t-il le choix raisonnable de se retirer pour permettre à son parti un nécessaire renouveau ou s’obstinera-t-il en espérant un renversement des tendances actuelles ?

Surtout, le parti prendra-t-il au sérieux la nécessité de regagner l’électorat centriste et les ex-démocrates qui se sont laissé enjôler par Trump ? Il est facile d’imaginer un scénario où le parti serait emporté par son aile urbaine et progressiste dans une direction qui lui ferait perdre le vote rural et conservateur, sans lequel aucune majorité n’est possible.

Comme le cœur, la politique a souvent ses raisons que la raison ne connaît point.