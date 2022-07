Opération de recherche pour retrouver un randonneur au Saguenay

Une opération de recherche était en cours jeudi à Saguenay pour retrouver un homme de 45 ans disparu depuis la veille.

Stéphane Bouchard est parti seul en randonnée dans le secteur du chemin Raymond, à Canton-Tremblay.

Ce sont ses proches, inquiets de ne pas le voir rentrer pour souper, qui ont signalé sa disparition aux policiers vers 17 heures.

Photo TVA Nouvelles

Stéphane Bouchard mesure 1m79 et a les cheveux bruns très courts. Il portait un bermuda et un chandail à manches courtes de couleur claire, des chaussures Merrell brunes et une casquette. Il avait aussi un sac en bandoulière.

Les effectifs policiers se sont rapidement mobilisés puisqu’il s’agit d’une personne vulnérable.

Un poste de commandement a été érigé sur le chemin Raymond, où il aurait été aperçu pour la dernière fois.

Photo TVA Nouvelles

Selon des informations fournies par la famille de M. Bouchard, le secteur où il est porté disparu est très vaste et boisé, bordant plusieurs municipalités. La rivière Caribou traverse aussi le secteur.

Un maître-chien de la Sûreté du Québec (SQ) ratissait le coin depuis tôt jeudi matin.

Des policiers patrouillaient aussi le terrain à pied, à VTT et même à vélo.

Photo TVA Nouvelles

La police de Saguenay a demandé à un particulier d’utiliser un drone pour effectuer des recherches du haut des airs. Elle a également logé une demande à la SQ pour déployer un hélicoptère.

«Toute personne qui pense l’avoir vu, même si vous n’êtes pas certaines, il est important de communiquer avec nous, a indiqué la responsable des communications de la police de Saguenay, Tania Lapointe. On demande aux résidents de ce secteur de garder l’œil ouvert.»

Toutes les hypothèses sont actuellement sur la table pour expliquer cette disparition.