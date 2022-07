Pensionnats autochtones: deux fois plus d'appels à la ligne téléphonique d’écoute

La visite du pape a remué beaucoup d’émotions chez les membres des Premières Nations, qui ont été deux fois plus nombreux qu’à l’habitude à chercher du réconfort dans la ligne d’écoute qui leur est dévolue.

En janvier dernier, la Ligne d’écoute nationale des pensionnats indiens, que les Autochtones peuvent appeler pour obtenir un soutien émotionnel immédiat et être aiguillés vers des services d’aide, recevait en moyenne 121 appels par jour.

Mais avec la venue du pape François au Canada, dans une visite d’excuse et de réconciliation avec les peuples autochtones, les lignes ont été plus chargées qu’à l’habitude. Plus du double d’appels ont été reçus.

«Le volume d’appels a été beaucoup plus élevé cette semaine, soit 160 appels le 24 juillet, 277 appels le 25 juillet et 244 appels le 26 juillet», a indiqué par courriel Kyle Fournier, responsable des relations avec les médias pour Services aux Autochtones Canada.

Ces demandes proviennent de partout au pays, indique le porte-parole, qui précise que «les personnes qui appellent les lignes d’écoute téléphonique expriment un éventail d’émotions différentes».

Capacité augmentée

Les responsables avaient d’ailleurs prévu cette hausse. «La Ligne a augmenté sa capacité avant, pendant et après la visite du pape en prévision d’une demande accrue.»

Les conseillers de la ligne d’écoute téléphonique sont disponibles en tout temps au 1-866-925-4419.

Au Québec, 60 travailleurs en mieux-être mental et en soutien culturel ont été retenus pour appuyer les activités entourant la visite papale. Ils ont offert leurs services à Sainte-Anne-de-Beaupré et sur les Plaines d’Abraham.

Pour la prochaine étape du périple du pape, au Nunavut, 40 services de santé et de soutien culturel seront sur place, dont huit sont des conseillers cliniques.