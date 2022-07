Retour en force pour Osheaga

Deux têtes d’affiche à remplacer, d’autres groupes qui ne peuvent plus venir, une septième vague de COVID inquiétante. Pour sa 15e édition, l’organisation du festival Osheaga ne l’a pas eu facile. Mais à quelques heures de lancer le festival – le premier au maximum de sa capacité en trois ans –, la fébrilité était palpable sur le site du parc Jean-Drapeau.

« Je ne me souvenais plus à quoi ressemblait un “vrai” festival ! », a lancé une employée d’Osheaga alors que se déroulait la visite des médias sur le site du festival. Il est vrai que le dernier Osheaga « normal » à avoir été présenté remonte à 2019. L’an dernier, evenko en avait présenté une édition réduite, appelée Les retrouvailles.

Cette année, on revient à la programmation habituelle : une centaine de groupes provenant des quatre coins de la planète. Mais puisque la COVID fait toujours partie de nos vies, le casse-tête a été beaucoup plus complexe cette année.

Alors que pour une année normale les désistements de dernière minute sont de l’ordre d’un ou deux artistes, cette année, on en compte au moins une demi-douzaine. Encore jeudi, Osheaga annonçait que Anfisa Letyago et AMA LOU ne pouvaient plus participer au festival. Dans les dernières semaines, Damso, Lil Tjay et Beabadoobee se sont aussi désistés.

« C’est la réalité de ce qu’on vit »

C’est sans compter les têtes d’affiche Foo Fighters [en raison du décès du batteur Taylor Hawkins] et A$AP Rocky [pour ses problèmes judiciaires] qui ont aussi dû être remplacées.

« Une année comme ça, espérons qu’on n’en revivra plus, dit le responsable de la programmation d’Osheaga, Nick Farkas. On pourrait être complètement déprimés. Mais on n’a pas le choix. The show must go on, comme on dit. C’est la réalité de ce qu’on vit en ce moment. »

Le programmateur refuse de se laisser abattre par ces mauvaises nouvelles qui complexifient encore plus son travail. Et il espère que les festivaliers seront indulgents. « Avec ce qu’on a vécu [avec la pandémie], je pense que les gens sont habitués à voir les affaires changer. On fait notre possible pour continuer avec la programmation qu’on a prévue. Mais c’est sûr que ça ajoute un niveau de complexité à quelque chose qui est déjà hypercomplexe. »

Artistes prêts « au cas »

Parce que d’autres désistements pourraient encore survenir dans les prochaines heures, l’équipe d’Osheaga a demandé à quelques artistes de se tenir prêts. « On aime ça en avoir comme back-up au cas où, dit Nick Farkas. Ils sont sur le site [pendant le festival] et sont prêts à jouer si jamais on a besoin d’eux. »

Les récentes nouvelles du Festival d’été de Québec, qui a été le lieu de plusieurs éclosions de COVID-19, préoccupent les organisateurs d’Osheaga. Mais à moins d’une demande stricte de la santé publique ou du gouvernement, aucune nouvelle mesure sanitaire ne sera mise en place durant l’événement, mentionne Nick Farkas. « On encourage toutefois les gens à mettre des masques s’ils se sentent plus à l’aise ainsi. »

►La 15e édition du festival Osheaga se déroulera de vendredi à dimanche, au parc Jean-Drapeau. osheaga.com.

Quelques nouveautés pour la 15e édition du populaire festival

Les festivaliers qui se rendront sur le site d’Osheaga cette année, au parc Jean-Drapeau, verront un festival légèrement amélioré par rapport à la dernière année où le site était rempli au maximum de sa capacité, en 2019.

Cette année-là, le promoteur evenko avait inauguré la nouvelle mouture du site de l’île Sainte-Hélène, qu’il avait réaménagé à coup de plusieurs millions de dollars. Après deux ans d’arrêt forcé par la pandémie, c’est donc la deuxième édition qui aura lieu cette année sur le site réaménagé. Sa capacité totale est désormais de 55 000 personnes par jour.

Lors de la traditionnelle visite des médias, jeudi matin, les organisateurs n’étaient pas peu fiers d’avoir réussi à déplacer les consoles de son, habituellement disposées directement devant les scènes principales et qui cachent une bonne partie de la vue de plusieurs spectateurs. Cette fois-ci, c’est un peu en périphérie que se trouveront ces consoles, si bien que les spectateurs au fond de la colline auront une vue intégrale des deux scènes principales.

Autres propositions

Du côté de la plaine des Jeux, on a choisi de placer côte à côte les scènes Verte et de la Vallée, comme les scènes principales. Les festivaliers n’auront ainsi aucun temps mort entre les spectacles.

Enfin, l’offre alimentaire a été grandement bonifiée. En plus des traditionnels casse-croûte, Osheaga accueillera plusieurs restaurants de Montréal dans ses Jardins YUL EAT.

7 spectacles à voir

Turnstile

Le groupe hardcore punk de Baltimore a reçu d’excellentes critiques pour son troisième album, GLOW ON, paru l’an dernier. Reconnus pour leurs prestations endiablées, les musiciens ont récemment joué au festival Coachella, où les spectateurs ne se sont pas gênés pour se bousculer à qui mieux mieux.

►Vendredi soir, 19 h 05, Scène de la Vallée.

Arcade Fire

On devait avoir les Foo Fighters, on aura plutôt les chouchous locaux. Remplaçant la bande de Dave Grohl, qui a annulé tous ses spectacles à la suite du décès du batteur Taylor Hawkins, Arcade Fire revient à Osheaga pour la première fois depuis 2010.

►Vendredi soir, 20 h 55, Scène de la Rivière.

Mitski

L’artiste américaine d’origine japonaise de 31 ans compte déjà six albums en carrière. Ses deux plus récents, Be the Cowboy (2018) et Laurel Hell (2022), ont reçu d’excellentes critiques.

►Samedi, 18 h 35, Scène de la Montagne.

100 Gecs

« Je pense que ça va être l’un des shows de la fin de semaine, dit le programmateur Nick Farkas, à propos de cet intrigant duo américain de St-Louis. Si vous allez voir leurs vidéoclips, c’est complètement différent de la majorité des choses qui se font en musique en ce moment. »

►Samedi, 19 h 50, Scène Verte

Wet Leg

Voilà l’un des concerts qui risquent le plus de créer de la congestion dans la circulation de la foule d’Osheaga ce week-end. Programmées sur la petite Scène des Arbres, les deux musiciennes de ce duo britannique ont vu leur popularité prendre une ampleur fulgurante avec la sortie de leur tout premier album, en avril.

►Dimanche, 20 h, Scène des Arbres.

Dua Lipa

Six jours après avoir enflammé le Centre Bell, Dua Lipa remet ça en clôture du festival. « Ce n’est pas l’idéal d’avoir la tête d’affiche de ton festival en concert quelques jours plus tôt en ville ! reconnaît Nick Farkas. Mais on voulait absolument garder le spectacle au Centre Bell, pour ceux qui avaient acheté des billets.

►Dimanche, 21 h 20, Scène de la Rivière.

Idles

Tout comme Turnstile, Idles fait partie de ces groupes les plus intenses à fouler les planches d’Osheaga, cette année. Nick Farkas mentionne qu’il sera tiraillé, comme sûrement quelques autres festivaliers, par l’horaire du dimanche soir, qui opposera Idles à Dua Lipa.

►Dimanche, 21 h 20, Scène Verte.