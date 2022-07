S’engager tous les jours pour un avenir meilleur: les éleveurs de porcs du Québec se mobilisent

À l’heure où la devise «acheter local» est sur toutes les lèvres, il ne tient qu’à nous de faire des choix éclairés au supermarché. Voilà pourquoi les éleveurs de porcs du Québec fournissent des efforts concrets et continus pour s’améliorer afin de produire une viande de qualité.

Au Québec, le secteur porcin accorde un grand souci aux facteurs environnementaux et au bien-être animal. En effet, la totalité des 2121 sites porcins doit désormais adhérer à la certification PorcBien-Être, attestant qu'ils sont engagés à fournir les meilleurs soins à leurs animaux.

Du côté environnemental, le Québec présente un bilan en eau de 45% et en GES de 25% inférieur au bilan moyen des cinq principaux pays exportateurs de porcs.

Voici trois portraits d’éleveurs de porcs du Québec qui se démarquent par leurs pratiques exemplaires.

Le souci environnemental – Ferme Pouvaco

La production porcine est en constante évolution au Québec et c’est en gardant l’esprit ouvert que les trois copropriétaires de la ferme Pouvaco (Baie-du-Febvre) – René Leblanc, sa femme France Ménard et leur fils Dominique – accueillent ces changements.

Toujours prêts à s’améliorer en matière de développement durable, les éleveurs de porcs de la ferme Pouvaco ont le respect de l’environnement à cœur.

Ce souci environnemental se manifeste, entre autres, par le respect des bandes riveraines – les zones herbées sur le bord des cours d’eau – et par l’utilisation restreinte de la charrue au profit des cultures de couverture, qui permettent de diminuer l’érosion des sols.

«Pour le lisier, cela fait 20 ans que nous utilisons un système d'épandage par irrigation, dont les tuyaux sont connectés directement de la fosse jusqu’au champ. Cela permet de réduire les déplacements du fumier dans les rangs et les villages. Nous enfouissons généralement le lisier en moins de 24 heures après l’épandage, afin de minimiser les odeurs et les pertes d’ammoniaque», précise Dominique Leblanc. En ce qui concerne le phosphate et les pesticides, les éleveurs sont suivis de près par des agronomes.

Après tout, les 1000 hectares qu’ils possèdent sont une fierté pour les membres de la famille Leblanc et ils souhaitent de tout cœur que leurs terres puissent profiter aux générations suivantes.

Le bien-être animal – Élevage Quali-Porc

C’est la passion pour les animaux qui a poussé Anthony Côté d’Élevage Quali-Porc (Kinnear’s Mills) à poursuivre une carrière dans le secteur porcin. Pour cet éleveur de la relève, c’est le bien-être de l’animal avant tout. «Le cochon est un animal curieux et j’adore ça», explique-t-il d’entrée de jeu.

Pour s’assurer que tous ses animaux sont en santé, Élevage Quali-Porc s’est muni d’équipements technologiques qui permettent d’offrir les meilleures conditions aux animaux. Du système d’alimentation de précision au contrôle de la ventilation, de la température et de l’eau, ces technologies permettent de suivre les animaux de près, et d’informer l’éleveur dès qu’une situation anormale survient.

Anthony avoue que la technologie contribue au succès des truies en groupe, ce qui leur permet d’exprimer leur comportement naturel. Grâce aux puces qu’elles ont dans l’oreille, il peut suivre l’évolution de chacune d’entre elles individuellement, afin de s’assurer qu’elles aient tout ce dont elles ont besoin pour bien se reproduire.

«Les technologies permettent de garder des performances adaptées à la réalité d’aujourd’hui et de s’assurer que les animaux aient des conditions de vie idéales», précise celui qui éprouve une grande fierté à nourrir sa famille, le Québec, le Canada et même une partie du monde entier grâce à son travail d’éleveur.

De génération en génération – Porcherie Ardennes

Jordy Pirson est né sur la ferme. Passionné par le secteur agricole, il a toujours su qu’il allait reprendre un jour les rênes de l’entreprise familiale, la Porcherie Ardennes (Mont-Saint-Grégoire). C’est donc tout naturellement que le processus de transfert s’est enclenché, il y a quelques années.

C’est le volet de gestion entrepreneuriale et la diversité des tâches qui passionnent principalement le jeune éleveur. «Nous sommes naisseurs-finisseurs, donc nous avons les bêtes de leur naissance jusqu’à l’abattoir. Nous sommes aussi des producteurs de grains, et nous faisons la mise en marché de la viande, que nous vendons dans notre boutique à la ferme et dans les marchés publics.»

Nombreux sont les clients qui aiment acheter leurs produits directement à la ferme, pour la qualité, la fraîcheur et le contact direct avec les éleveurs.

La Porcherie Ardennes est une ferme sans antibiotiques, qui nourrit ses animaux avec des grains et des produits naturels seulement. La ferme met également l’accent sur le bien-être des animaux, en leur assurant un environnement sain et confortable.

«Nous travaillons depuis quelques années en circuit fermé, alors aucun animal externe n’entre dans notre ferme. Nous produisons nous-mêmes nos animaux pur-sang, et nous misons sur l’autorenouvellement. De cette façon, cela permet de ne pas introduire de bactéries ou de virus externes, ce qui limite les sources de contamination», explique fièrement Jordy.

Inspiration culinaire

Le porc du Québec est une viande de qualité, polyvalente et facile à cuisiner. Voici quelques recettes pour varier les façons de l’apprêter à la maison.

Avec ses 31 000 employés, le secteur porcin génère des retombées économiques annuelles de plus de 3,36 milliards de dollars au Québec. Lors de votre prochaine visite à l’épicerie, recherchez le logo «Le porc du Québec», puisqu’il indique que le porc est élevé et transformé ici à 100%. En achetant localement, vous contribuez à la prospérité et à la vitalité de nos régions.