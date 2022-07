Le CH embauche Stéphane Robidas comme entraîneur adjoint

Le Québécois Stéphane Robidas, qui a déjà porté les couleurs de l'équipe, devient entraîneur adjoint avec le Canadien de Montréal. Il viendra seconder le travail de Martin S-Louis à la barre de l'équipe.

«Je considère que nous sommes très chanceux de pouvoir ajouter un candidat de la trempe de Stéphane à notre groupe d'entraîneurs, a réagi St-Louis, par voie de communiqué. Son expérience comme joueur dans la Ligue nationale et l'étendue de son vécu dans le hockey vont s'avérer des atouts pour le développement de nos joueurs.»

Les Canadiens nomment Stéphane Robidas au poste d'entraîneur adjoint.#GoHabsGohttps://t.co/8wPof6rr6N — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 28, 2022

Âgé de 45 ans, Robidas a passé la dernière saison avec les Cantonniers de Magog, où il a remporté la Coupe Jimmy-Ferrari (championnat du circuit de développement M18 AAA du Québec) en plus d'être nommé finaliste au titre d'entraîneur de l'année à sa première saison dans la ligue. Il avait été nommé entraîneur-adjoint du Phoenix de Sherbrooke, le 15 juin dernier avant d'accepter l'offre du Canadien.

«Stéphane correspond exactement au profil que nous recherchions. Il est un très bon communicateur, et je crois que plusieurs joueurs pourront se reconnaître en lui en raison de sa grande expérience», a renchéri St-Louis.

Avant d'amorcer sa carrière d'entraîneur, le natif de Sherbrooke a successivement occupé les postes de directeur adjoint et directeur du développement des joueurs chez les Maple Leafs de Toronto entre 2015 et 2021. Il a également œuvré au sein du personnel d'entraîneurs de leur équipe filiale en ECHL.

Une longue carrière de défenseur

Repêché au septième tour (164e au total) par le Canadien en 1995, Robidas y a joué 122 matchs entre 1999 et 2002, amassant 23 points (7 buts, 16 aides). En 937 matchs dans la LNH avec le CH, les Stars de Dallas, les Blackhawks de Chicago, les Ducks d'Anaheim et les Maple Leafs, l'ancien défenseur a marqué 57 buts et ajouté 201 aides, pour un total de 258 points.

Intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ en 2020, Robidas a fait le saut chez les professionnels après un parcours de quatre saisons avec les Cataractes de Shawinigan. Sa marque de 245 points représente toujours un record de concession pour un défenseur.