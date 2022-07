Une coopérative d’ici dit niet aux engrais russes

Une coopérative québécoise vient, par principe, de dire non à des fabricants d’engrais russes prêts à payer de leur poche le tarif de 35 % imposé par Ottawa pour punir le régime de Vladimir Poutine.

« On est présent depuis 14 ans auprès de missions de développement économique d’agriculteurs en Ukraine. En solidarité avec eux, on a pris cette position-là », a affirmé Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.

« On s’inquiète pour la prochaine saison : est-ce que le gouvernement fédéral pourrait bannir tout d’un coup les produits de Russie ou pourrait-il n’y avoir plus de tarifs ? On est dans le néant », dit-il, sans savoir sur quel pied danser.

Compensation demandée

Au Journal, le numéro 1 de Sollio (Sollio Agriculture, BMR, et Olymel), avec des ventes de 8,3 milliards $, admet ne pas avoir digéré que le Canada soit le seul pays du G7 à avoir imposé des tarifs aux engrais russes.

« On a dû payer le tarif de 35 %, même si on avait acheté l’engrais en octobre et novembre derniers, alors qu’il était en transit, lorsque les sanctions ont été émises », dénonce celui qui demande une compensation d’Ottawa.

Engrais chinois ?

Au Québec, près de 85 % de l’engrais azoté que l’on répand dans nos champs vient de Russie, souligne-t-il. Et en trouver ailleurs n’a rien de simple.

Même s’il y a des fabricants d’engrais dans l’Ouest canadien, le réseau ferroviaire est trop surchargé pour faire venir ici les 800 000 tonnes nécessaires.

Craignant que la situation ne s’aggrave, et que l’engrais russe soit carrément banni l’an prochain si le conflit perdure, Sollio regarde déjà du côté de l’Égypte, du Maroc ou de la Chine pour éviter de se retrouver le bec à l’eau.

Sueurs froides

À Saint-Valère, près de Victoriaville, dans la MRC d’Arthabaska, le producteur de grandes cultures et d’œufs André Normand confie avoir eu des sueurs froides ces derniers mois en raison du conflit russo-ukrainien.

« Le printemps dernier, on a eu peur quand tous les embargos sont venus avec la Russie », raconte celui qui baigne dans l’agriculture depuis son jeune âge.

En plus de l’inflation...

Alors que le prix de la moulée pour nourrir ses poules a bondi de 400 $ à 650 $ la tonne, soit de plus de 250 $ ou près de 63 %, il surveille de près le dénouement du conflit, qui a des impacts jusque dans ses champs.

« Ce sont les producteurs qui mangent la facture, mais en fin de compte, on sait bien que ce sont les consommateurs qui vont se la faire filer », concède l’agriculteur, qui doit pédaler fort pour éponger le coût de ses intrants.

« On n’a pas le choix avec nos entreprises. Faut être capables de vivre », conclut-il.

♦ En mars dernier, Le Journal avait suivi un navire de fertilisants russes à Sorel qui était venu livrer de l’engrais à nos agriculteurs à temps pour les semis.