100 M$ en aide fédérale d’urgence pour Transat

Le gouvernement Trudeau a débloqué 100 millions $ pour venir en aide d’urgence au voyagiste et transporteur aérien québécois Transat, toujours dans la tourmente après deux ans de pandémie.

Cette somme, octroyée via le Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE) mis en place par le gouvernement Trudeau, s’ajoute aux 700 millions $ qu’avait déjà obtenus Transat en avril 2021.

En vertu de l’entente dévoilée vendredi, l’échéance du remboursement d’une dette de 198 millions $ de l’entreprise a aussi été repoussée d’un an, d’avril 2023 à avril 2024, encore là pour laisser une chance au voyagiste de remettre de l’ordre dans ses finances.

«Ce financement complémentaire et les modifications aux ententes existantes renforcent la trésorerie dont nous disposons et viennent solidifier notre résilience financière. Ce jalon important de financement, combiné à des ventes qui se portent bien depuis quelques mois, va nous doter de la flexibilité financière nécessaire pour déployer notre plan stratégique avec optimisme et confiance», a commenté la présidente et cheffe de la direction de Transat, Annick Guérard.

De son côté, la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (CFUEC), qui administre le CUGE, a précisé que la demande de Transat avait été présentée au plus fort de la vague Omicron de la COVID-19, qui a frappé en début d’année.

Transat est le seul employeur canadien qui a dû appeler à l’aide la CFUEC pour obtenir une aide via le CUGE depuis le début de l’année, a souligné Ottawa, qui a décidé de mettre fin à ce programme en date de vendredi.