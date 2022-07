VILLENEUVE, Laurent



À St-Jérôme, le 25 juillet 2022, est décédé M. Laurent Villeneuve à l'âge de 93 ans, époux de Mme Huguette Proulx.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carole), Claude (Lisa), Sylvain (Danielle) et Jimmy (Marie-Chantal), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Rosemonde (Adrien Hutton), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 2 août 2022 de midi à 16 h à la résidence funéraire10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6