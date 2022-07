CF Montréal: gagner pour Di Tullio

Le match de ce soir contre le New York City FC risque d’être chargé en émotions en raison du décès de l’entraîneur adjoint Jason Di Tullio, aujourd'hui.

Le soccer passe souvent au second plan dans ce genre de situation, mais on peut parier que les hommes de Wilfried Nancy vont jouer avec une fougue et une rage au cœur qui feront honneur à celui qui a livré un court mais courageux combat contre un cancer du cerveau.

Pas besoin de grands discours avant une telle rencontre, le Bleu-Blanc-Noir donnera certainement tout pour l’emporter en l’honneur de celui qui était revenu dans le giron de l’équipe depuis que Wilfried l’avait nommé adjoint au début de la saison 2021.

Nous pouvons être assurés que le Stade Saputo va vibrer avec une tonne d’émotions demain soir. Le même genre d’émotions que suscitait Di Tullio autour de lui.

Revanche

Comme si l’équipe avait besoin d’une motivation de plus, elle a encore en tête un revers de 4 à 1 subi au Yankee Stadium en mars dernier. C’était une troisième défaite de suite et celle-ci a été suivie d’une séquence de huit rencontres sans défaite.

« Bien sûr qu’on l’a encore dans la gorge. On ne joue pas deux matchs contre eux pour rien. Ils sont chez nous cette fois-ci, ça sera un peu différent de la dernière fois », a promis Joel Waterman.

New York a remporté quatre des cinq derniers duels entre les deux équipes et n’a jamais perdu au Stade Saputo. La seule victoire locale contre New York City est survenue à Orlando l’an passé.

Une victoire permettrait au CF Montréal, qui est actuellement quatrième dans l’Association Est avec 35 points, de s’approcher à seulement trois points des New-Yorkais au second rang.

Il faut se rappeler que New York City a remporté la toute première Coupe MLS de son histoire en décembre dernier, défaisant les Timbers de Portland lors de la séance de tirs au but. Et ce n’est pas parce que l’équipe du Bronx se présente à Montréal comme championne en titre qu’elle sera accueillie différemment.

« Qu’ils soient champions ou pas, ça ne change pas grand-chose, c’est une bonne équipe », a soutenu Wilfried Nancy jeudi.

« Ça va être intéressant de voir ce qu’on va pouvoir faire contre une bonne équipe de la ligue. »

Pareil... ou pas

New York City évolue sur le plus petit terrain de la MLS au Yankee Stadium et s’amène au Stade Saputo, qui possède le plus grand terrain de la ligue.

C’est un élément à ne pas négliger parce que le style de jeu des visiteurs peut prêter le flanc à l’attaque adverse sur un terrain de plus grande dimension.

« Ils essaient de répliquer le même style de jeu, mais je regardais les données et ils sont très bons dans la transition défensive, mais en fait ils le sont parce que leur terrain est plus petit, ce qui les aide », a analysé Nancy.

« Quand ils sont à l’extérieur, c’est un peu différent. On aime avoir le ballon et eux aussi ; quand on l’aura, il faudra jouer notre jeu parce qu’il y a des choses à faire contre eux. »

En santé

Chose rare à cette étape-ci de la saison, Wilfried Nancy peut compter sur presque tout son monde. Seul Bjorn Johnsen n’est pas disponible, puisqu’il recommence à s’entraîner avec le groupe, après avoir combattu la COVID-19 et subi des fractures aux orteils à l’entraînement.

« Félicitations au staff élargi, que ce soit sur le plan médical, qui fait du bon travail, que ce soit les préparateurs physiques, nous ou les joueurs qui se sentent bien », a lancé Nancy.

Il a tout le loisir de jouer avec son effectif, mais on le voit mal apporter de gros changements au groupe qui lui a permis de remporter ses deux derniers matchs.

Il est donc plus que probable que James Pantemis amorce une troisième rencontre de suite dans les buts.

L’adversaire en 5 points

BUTS EN MOINS

Avec le départ de Taty Castellanos, ce sont beaucoup de buts qui disparaissent. Avec ses 13 réussites ; il était le seul New-Yorkais à avoir dépassé la barre des dix buts cette saison. Heber est désormais le meilleur marqueur avec six filets.

MOINS FACILE

NYCF n’a qu’un revers en 12 rencontres sur le petit terrain du Yankee Stadium. Ça va à l’étranger, mais c’est moins facile. New York a la moins bonne fiche à l’étranger parmi les quatre premières équipes dans l’Est avec 14 points. Philadelphie (1er) en a 19, les Red Bulls (2e) en ont 23, et Montréal (4e) en a 17.

TOUTE UNE LANCÉE

New York est sur une lancée fulgurante avec une seule défaite en 16 rencontres. Celle-ci a mis fin à une séquence de neuf rencontres sans défaite et les New-Yorkais sont invaincus à leurs six derniers matchs.

BONNE DÉFENSIVE

New York a accordé deux buts ou plus à seulement sept reprises cette saison et a accordé plus de deux buts seulement deux fois. Trois de leurs quatre défaites sont survenues dans des matchs où ils ont accordé deux buts ou plus.

SANS MORALES

New York disputera le match de ce soir sans le milieu défensif Alfredo Morales, qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il a disputé 20 des 21 matchs de son équipe, dont 18 comme titulaire. Il a récolté une passe décisive.

1er match sans Castellanos

Il y aura un absent notable dans le camp de New York City FC demain soir, puisque Valentin Castellanos a disputé son dernier match dans un maillot bleu poudre le week-end dernier.

L’attaquant chilien de 23 ans a en effet pris la direction du Girona FC en Liga espagnole, une autre équipe qui est détenue par le holding City Football Group, qui englobe aussi Manchester City en Premier League.

« Personnellement, il ne va pas me manquer, pour être honnête, parce que c’est un pur joueur », a avoué Wilfried Nancy, jeudi midi.

Il n’a peut-être jamais marqué en six matchs contre Montréal, mais il a prouvé qu’il était un habile marqueur.

En cinq saisons à New York, il a inscrit 50 buts et 20 passes décisives en 109 apparitions. Il a explosé, la saison dernière, avec 19 buts, ce qui lui a valu le soulier doré du meilleur marqueur de la MLS. Il est toujours le meneur cette saison avec 13 buts, à égalité avec Sebastian Driussi, d’Austin.

Contre les meilleurs

Si Wilfried Nancy est content que Castellanos soit maintenant de l’autre côté de l’Atlantique, Joel Waterman n’aurait pas rechigné à l’affronter.

« Ça ne change pas grand-chose pour nous, même si c’est un gros joueur de perdu pour eux.

« Je veux toujours jouer contre les meilleurs, et il a marqué beaucoup de buts pendant qu’il a été dans la ligue. Je mentirais si je disais que je ne suis pas heureux qu’il soit parti », a fini par admettre le défenseur central.

Nancy est toutefois d’avis que New York n’est pas une moins bonne équipe depuis que Taty est parti.

« Il n’est plus là, mais ils ont toujours de bons joueurs. Ils investissent beaucoup et ils font bien leur travail. »

Plus tôt

De l’avis de Wilfried Nancy, Castellanos aurait pu prendre la direction de l’Europe plus tôt.

« En début d’année, quand on a joué contre eux en présaison, on a discuté un peu et je lui ai dit : “Qu’est-ce que tu fais là ? Tu n’as plus rien à faire ici, tu as tout gagné, va voir l’Europe.” »

C’est d’ailleurs étonnant qu’un franc-tireur de 23 ans qui est en train d’exploser n’ait pas trouvé preneur et qu’on se soit résolu à le prêter à un club affilié afin de lui permettre de faire le saut en Europe.